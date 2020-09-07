Kefilsiz kredi veren bankalar var mı? Kredilerde kefil bulamayanlar için güzel haber!

Günümüzde bankaların kredi hizmetlerinden faydalanmak isteyen milyonlarca kişi bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin bir kısmının kredi puanları düşük olduğu için istedikleri gibi hizmetlerden faydalanmaları mümkün olamayabilmektedir. Bankalardan çekilen krediler için başvuru yapılması sonrasında bir değerlendirme süreci olmaktadır. Bu süreç sonunda bankalar hangi koşullar altında kredi verebileceklerini müşteriyle paylaşmaktadırlar. Kredi puanı yeterli olan müşteriler için herhangi bir koşul sunulmamakta ve işlemleri sorunsuz tamamlanmaktadır.

Kefil Bulunamadığında Ne Yapılmalıdır?

Kredi puanı yetersiz olan müşteriler için ise birgöstermesi talep edilmektedir. Puanı yeterli olan bir kefil sayesinde kişiler kredi çekebilmektedirler. Geri ödemeler konusunda herhangi bir problem olduğunda kefil araya sokulmakta ve gereken ödemeler o kişiden alınmaktadır. Kişilerin kefil göstermemeleri ya da gösterememeleri durumunda ise müşterilerden ipotek göstermeleri istenmektedir. İpotekler araç, konut ya da bir arsa olabilmektedir. İpotek olarak da herhangi bir mülkün gösterilememesi halinde müşterilere kredi verilmesi mümkün olmamaktadır.

Müşterilerin kredi çekerken bankaların talep ettiği kefilin taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu kefillerin borçlu olmamaları ve kredi puanlarının da yeterli seviyede olması gerekmektedir. Bu şartı taşımayan kişiler kefil olarak gösterilememektedir. Kişilerin kefil gösterecek birilerini bulamamaları halinde eğer ipotek de gösterecek mülkleri yoksa bu durumda kişilerin daha az koşul talep eden bankalara gidilmesi gerekmektedir. Bankaların çoğu birbirine çok benzer koşullar talep etse de kimileri kredi verirken daha az koşulun sağlanmasını isteyebilmektedir. Daha az koşulun sağlanmasını talep eden bankalara gidilerek burada yeni başvurular yapılabilmektedir.