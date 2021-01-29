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Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021

Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

29 Ocak 2021 Cuma 01:37
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
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Kefilsiz Kredi:

Kredi alacak olan bireyin tek başına giderek sadece kendi gelir ve rehin verebileceği ya da ipotek ettirebileceği mallar göstermesidir. Kişinin göstereceği her mal ve finansal değer kendine aittir. Diğer tanımlaması ise sadece kredi alan ile verenin arasında geçen ve üçüncü bir şahısın dahil edilmesini gerektirmeyen kredi türüdür, kefilsiz kredi. Kredi alımından önce hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini ve ne kadar kolayca alınabileceğini araştırmaları ve ona göre tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Eğer kısa bir süre önce bir kredi talebinde bulunuldu ve cevap olarak “ret” alındıysa kişinin bir daha başvurmadan önce bir süre beklemesi gerekmektedir. Beklemenin ardından kişinin eğer varsa KMH ve kredi kartı ödemelerini düzenli yaparak kredi notunu arttırması gerekmektedir. Bireyin kefilsiz kredi almak için ise bazı koşullara uyması gerekmektedir.

Kefilsiz Kredi Koşulları:

*Bireyin kredi için kullanılan notu riskli veya çok riskli olmamalıdır,

*Kişinin aktif takibi yapılan bir kredi borcu olmamalıdır,

*Bildirilebilir bir geliri olmalıdır,

*İcra yaptırımı uygulanan bir kredi borcu olmamalıdır,

*Varlık yönetim şirketlerine herhangi bir kredi borcu olmamalıdır,

*Eğer kişi şartlardan bir tane veya birden fazlasını barındırmıyorsa ipotek gösterebileceği bir aracı veya gayrimenkulü bulunmalıdır.

Kefilsiz Kredi Hangi Bankalardan Alınabilir:

Çoğu banka koşulları yerine getirebilen kişilere, verilen kredi miktarını geri ödeyebilecek bireylere kefilsiz kredi verir. Kefilsiz kredi veren bankalar ise:

Garanti BBVA:

100.000 Türk Lirasına kadar kefilsiz kredi imkânı ve 60 aya kadar ödeme süresi vermektedir. Kefilsiz krediye uygulanacak olan faiz oranı ise aylık 0, 99 ile 1, 99 arasında değişmekte, değiştiren etkenler ise kişinin kredi notu ve talep ettiği miktardır. Birini göstermeden alınabilecek kredilerin ise başvuruları Garanti bankası şubelerinden, resmi web sayfasından ve 444 0 335 numaralarından hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Vakıfbank:

125 bin Türk Lirasına kadar kefilsiz kredi imkânı ve 36 aya kadar ödeme süresi vermektedir. Kişi göstermeden alınabilecek kredide ise aylık faiz oranı yüzdesi 0, 86’ dır. 60 aya kadar da vade vermektedir ve bu vade şartında aylık faiz oranı 0, 88’ dir. Vakıfbank şubelerinden, resmi Vakıfbank web sitesinden ve Sms aracılığı ile ‘kredi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aylık gelir’ arada boşluk olacak şekilde yazılarak 5724’ e kısa mesaj olarak gönderilerek yapılabilmektedir.

Yapı Kredi:

Verilen kredi 1.000 Türk Lirasından başlayarak artmaktadır ve 60 aya kadar vade imkanı sunulur . Uygulanan faiz ise aylık 1, 09 ile 1, 99 arasında değişmektedir. Kişi göstermeden alınan kredi başvurusu ise Yapı Kredi şubelerinden, Resmi web sayfasından, Yapı Kredinin mobil uygulamasından ve ‘istenilen kredi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aylık maaş’ arada boşluk bırakılarak yazılmalı ve 4411 numarasına kısa mesaj olarak gönderilmelidir. Kredi türü kısmı burada ‘Bireysel’ olmalıdır.

Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası da koşulları sağlayan müşterilere kişi göstermeden kredi imkânı sunmaktadır. Aylık olarak verilen faiz oranı 0, 98 olmakta ve 60 ay uzunluğunda vade sunulmaktadır. Başvurular ise Ziraat bankasının resmi sitesinden, şubelerinden, Ziraat Mobil uygulamasından veya 0850 220 00 00 numarasından yapılabilir.

Halkbank:

50. 000 bin Türk Lirasına kadar kredi imkânı sunmakla, 60 ay kadar süre tanımaktadır. Aylık olarak yapılan faiz ise yüzde 1, 01’ den başlar. Halkbank kişi göstermeden verilen kredi için başvurular; Halkbank şubelerinden, bankanın resmi web sayfasından yapılabilir.

QNB Finans:

50. 000 Türk lirasına kadar imkân sunmakta ve 60 ay vadeye kadar uzatılabilmektedir. Aylık olarak verilen faiz oranı ise 0, 84’tür. Başvurular ise QNB Finansbank şubelerinden, QNB Finans resmi web sayfasından ve KrediGO mobil uygulaması kullanılabilmektedir. Ayrıca kişi göstermeden kredi almak içn QNB Finans 0850 220 8 573 numarası aranarak veya ‘Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası’ 5030 numarasına kısa mesaj yolu ile gönderilerek başvuruda bulunulabilir.

Denizbank:

55. 000 Türk Lirasına kadar kredi imkânı ile 60 ay vade sunmaktadır. Aylık eklenen faiz oranı ise 1, 24’ dür. Kişi göstermeden alınan kredi başvuruları ise Denizbank şubelerinden, Denizbank’ ın resmi web sayfasından, mobil uygulamasından yapılabilmektedir. Ayrıca 0 850 222 0 800 numarası aranarak ya da ‘ kredim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası’ aralarında boşluk olarak yazılarak 3280 kısa mesaj halinde gönderilerek de başvuru yapılabilir.

Akbank:

Akbank kişi göstermeden verilen kredisi 1, 09 ile 1, 94 arasında değişen faiz oranlarına sahiptir. Vadesi ise 60 aya kadar uzatılabilmektedir. Kefilsiz kredi için Akbank şubelerinden ve Akbank resmi web sayfasından başvuru yapılabilir.

İş Bankası:

Kişi göstermeden kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Kredi ödeme süresi 36 aya kadar olduğunda uygulanan faiz 0, 89 oranının da 60 aya kadar ödeme süresinde ise 1. 00 oranındadır. Kefilsiz kredi için başvurular İş Bank resmi web sayfasından, şubelerden, İşCep uygulamasından yapılabilmektedir. Ayrıca 0 850 724 0 724 aranarak veya ‘nakit, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, istenilen kredi tutarı, aylık gelir’ aralarında boşluk bırakılarak 4402 adlı numaraya kısa mesaj halinde gönderilerek de başvuru yapılabilir.

Kişi Göstermeden Alınan Kredi Hesaplaması:

25.000 Türk Lirası üzerinden alınmış kefilsiz kredi 36 ay vadeli ödenirse şu şekilde tablo ortaya çıkmaktadır:

 

Banka

Çekilen tutar

Geri ödeme

Masraf

Faiz

Taksit

Garanti

24. 680 Türk Lirası

30. 871, 89 Türk Lirası

320 Türk Lirası

%0, 99

857, 55 Türk Lirası

VakıfBank

24, 690 Türk Lirası

30. 058, 21 Türk Lirası

310 Türk Lirası

%0, 86

834, 95 Türk Lirası

Halkbank

24. 695 Türk Lirası

31 506, 42 Türk Lirası

305 Türk Lirası

%1, 01

875, 18 Türk Lirası

Ziraat Bankası

24. 690 Türk Lirası

30. 080, 85 Türk Lirası

310 Türk Lirası

%0, 98

855, 80 Türk Lirası

İş Bankası

24. 685 Türk Lirası

30. 244, 86 Türk Lirası

305 Türk Lirası

%0, 89

840, 13 Türk Lirası

Yapı Kredi

24. 685 Türk Lirası

31. 506, 42 Türk Lirası

315 Türk Lirası

%1, 09

875, 18 Türk Lirası

Denizbank

24. 685 Türk Lirası

32. 472, 18 Türk Lirası

315 Türk Lirası

%1, 24

902, 00 Türk Lirası

Akbank

24. 690 Türk Lirası

31. 506, 42 Türk Lirası

310 Türk Lirası

%1, 09

875, 18 Türk Lirası

QNB Finans

24. 695 Türk Lirası

29. 934, 16

305 Türk Lirası

%0, 84

831, 50 Türk Lirası

 

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 01:37
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