Kefil olunan kişi vefat ederse kefil olan kişi ne yapabilir

Bankalar kredi verirken bazı durumlarda kefil istemektedir. Kefil olan kişi borcun ödenmemesi halinde garanti veren kişi olarak dikkate alınır. Kefil olunan kişi hayatını kaybederse kefil olan kişi borcu ödemek zorundadır.

Kefillik bir mirasçı olarak görülür ve borcun ödenmesi zorunluluğu ortaya çıkar. Borcu ödemek istemeyen kefiller ise kendilerine kalan mirasın tamamını reddedebilir.

Kanunlara göre mirasçıların kalan mirası reddetmeden kendilerine geçen kefillikten vazgeçmeleri mümkün değildir. Kefil vefat ettikten 3 ay sonra mirasın reddi için başvuru yapılmazsa borç kabul edilmiş sayılır ve kefilin borcu ödemesi talep edilir.

Asıl borçlunun borç ödemesine başladığı dönemde ölmesi halinde ne olur?

Asıl borçlu olan kişi borcunu öderken vefat ederse hayat sigortası devreye girer. Tüm kredilerde hayat sigortası yapılır. Bu nedenle borcu hayat sigortası karşılar. Mirasçılar veya kefile borç kalmaz. Öte yandan asıl borçlunun o güne kadar ödediği tutar da geri alınır. Ancak kefile hayat sigortası yapılmadığı için kefile geçen borcu sigorta karşılamaz.

Kredi alırken hayat sigortası yapılması zorunlu mudur?

Kefil olunan kişi ölürse borç ne zaman kefile geçer?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesine göre kredi verilirken hayat sigortasının yapılması zorunlu değildir. Ancak bankaların çoğu özellikle yüksek miktarda kredi verildiğinde hayat sigortası yaptırır. Olası vefat durumlarında iki tarafta mağdur olmaz.

Asıl borçlu borcunun ödemez ve bu süre içerisinde vefat ederse, ölümün ardından borç kefile geçer. Ancak kefil vefat ederse borç mirasçılara kalır ve durum mahkemeye taşınabilir.

Asıl borçlu öldüğünde borcu ne zaman mirasçılara kalır?

Bankadan kredi alan ve hayat sigortası yaptırmayan kişi vefat ettiği takdirde borç mirasçılara geçer. Banka borcu mirasçılardan talep eder ancak mirasçıların borcu reddetme hakkı bulunur. Ancak bu durumda vefat eden kişiden kalacak her şey reddedilmiş olur.

Reddi miras yapıldıktan sonra banka ölen kişinin üzerine kayıtlı olan mülkleri araştırır ve borcu bu şekilde alır. Eğer kişinin üzerine herhangi bir varlık yoksa bu durumda kefil aranır ve borç kefilden istenir.

Kefil vefat ettiğinde mirasçılarına borç kalır mı?

Kredi alan kişi vefat ederse borç kefile kalır. Ancak kefilin de ölmesi durumda borcun kefilin mirasçılarına kalması durumu da oluşabilir. Bu durumda kritik nokta borcun kefile kaldığı süredir. Kefilin mirasçıları da kalan borcu ödemek istemezse reddi miras yapabiliyor.

Bunların yanı sıra genel olarak kefil ve vefat durumlarında merak edilen tüm detaylar şu şekildedir;