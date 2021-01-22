Kefalet Kredisi hesaplama nasıl olur? 2021 Esnaf ve Sanatkârlar kredi hesaplama

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) üye olan tün esnaflara destek vermeye devam etmektedir. Son güncelleme 2021 yılı içinde geçerli olan faiz hesaplaması 5 yıla kadar uzatılmıştır. Ayrıca üst limit ise 150 bin TL olarak belirlenmiştir. ESKKK peşinat veya masrafları Halk bankası aracılığı ile dosya masrafı da içinde olarak komisyon tutarı da mevcuttur. Türkiye’de bütün illerde geçerli olarak kefalet kooperatifliğinin verdiği kredilerde Halk bankası esnaf kefalet kredisi ile aynıdır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ESKKK’nin belirlediğini esnaf sektörlerinden ayrılarak ayrılan sektörler için kredi paketlerinin belirlendiğini açıklamışlardır. Kredi faiz oranlarının limitleri destek paketlerine bağlıdır.

Belirtilen görselde ise şahıs şirketlerinin belirtilmiş limitleri 200 bin TL olduğu ve bu limitlerin maksimum 5 yıla kadar vade yapılabilmesidir.

1 yıla kadar ve 1 yıldan fazla kredilerin faiz oranları %4,5

Esnaf ve Kefalet Kredi Hesaplama

60 ay vadeli (3 ve 6 ay ödemeli)

Ortağı olunan kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre aşağıdaki miktarlarda kredi kullanılabilir.

40.000 TL

50.000 TL

60.00 TL

70.00 TL

80.00 TL

100.00 TL

125.00 TL

2021 Esnaf Kefalet kredisi masrafları

Ortağı olunan ESKKK’nin risk grubuna göre 200.000 TL 150.000 TL 125.000 TL veya 100.000 TL limitli kredilerdir. Kooperatif hangi limit grubunda ise esnaf ve sanatkârlar bu limit dahilinde krediler için başvurabilir.

Devlet destekli 30 bin TL haricinde Halk bank’ın sunmuş olduğu kooperatif maalesef kredi vermemektedir.

%1 Kredi risk fonu kesintisi

%3 Bloke sermayesi için kesinti (daha sonradan esnafın istemesi durumunda geri verilir

%1,5 Masraf karşılığı kesintisi

%0,5 üst kuruluş katılım payı kesintisi olmak üzere toplamda %6 olmaktadır. %6 toplam kesintiden %3 oranındaki bloke sermaye kesintisi iade edildiği için toplam net kesinti %3 olacaktır.

2021 Esnaf Kefalet kredisi faiz oranları



1 yıl için geçerli olan senelik faiz oranı %4,5

hesaplandığında %0,37

Esnafların lehine olmasını isteyen vatandaşlar yeni bir düzenleme yapılmasını beklerken belirsizlik devam etmekte. 2021 yılı için kefalet kredisinin faiz oranının aynı şekil devam etmesi bekleniyor. Yeni bir iş yeri açmak isteyen vatandaşın esnaf kefalete şirket olarak üye olunursa eğer 600 TL gibi bir ücrete tabii tutuluyor. Vatandaşın daha fazla nace kodu varsa eğer her nace kodu için ek 500 TL ödeme yapması gerekmektedir.

Halkbank’ın esnafa özel kredisi!





Esnaf kredisinden yararlanmak için gerekli şartlar;

Kefalet genç girişimci

Ustalık belgesi ve esnaf girişimcilere yönelik sağlanan kredilerde;

Kovid-19 döneminde sonuçlanan olumsuz şartların devam etmesi üzerine esnaflar ciddi anlamda zor durumda. Ekonomi için can suyu olan esnaflarımız tek tek dükkanlarını kapatıyor. Halkbank ise bu zorlu süreçte esnafının yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılı için alınacak kararlar yılından devredecek kredilere %50 faiz indirimi sunuyor. %100 faiz indirimleri ise bekleniyor.Halkbank’ın sunmuş olduğu indirimli kredi 2021 yılı içinde geçerliliğini sürdürüyor peki başvuru nasıl yapabilirim sorusu için; Halkbank şubelerine giderek müracaat etmeniz yeterli. Bu kredileri halk bankası 0 faizli kredileri 3 meslek grubuna vermektedir. Bu meslekler;ve esnaflara yönelik verilen krediler için başvuru yapacak kişinin 18-30 yaş aralığında ve KOSGEB girişimcilik destek programlarından başarılı olmuş olmasıdır. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarından hiçbir şekilde destek almamış olması gerekir.

3 yıllık ustalık belgesine sahip olan kişi kendi adına kurmuş olduğu iş yerini beyan etmesi gerekmektedir.

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel ve kültürel meslek dalları için sağlanan krediler;

Halk bankası geleneksel ve sanatsal değerlerimiz için faaliyet gösteren meslekleri yerine getirenler için 0 faizli kredi imkânı vermektedir. Kredi desteğinden yararlanmak için ilk olarak el dokuma işleri, çini, çömlek yapımı, bastonculuk, yazmacılık, keçecilik, yorgancılık, çarıkçılık, sedef kakma ve ahşap oyma gibi pek çok işletmecilik için Maliye Bakanlığı tarafından da onay görüldüğü taktirde destek sağlanacaktır. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi olması gerekmektedir.