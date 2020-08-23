Kaz çiftliği ve yetiştiriciliği hibe desteği nasıl alınır?

Günümüzün popüler hayvancılık sektörlerinden biri olan kaz yetiştiriciliği, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlukla yapılmaktadır. Devlet tarafından çiftçilik sektöründe kaz yetiştirmek isteyen çiftçilere hibe verilmektedir.

Devlet destekli kaz yetiştiriciliği 2020 yılı projesi hangileridir?

Kaz yetiştiriciliği ile ilgili proje geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe girdi. Ziraat ve Orman Bakanlığının yayınladığı rehber içerisinde müracaat şekli ve evrakları yer almaktadır. Bu form ile Ziraat ve Orman il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilebilmektedir. Affetme desteği aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

-Damızlık ve ticari kaz, ticari hindi yetiştiriciliği

-İpekböceği yetiştiriciliği

-Arı yetiştiriciliği

Belirtilen kaz ve hindi hibesi her ilde verilmemektedir. Bu hibeyi alabilmek için aşağıdaki illerde ikamet etmek ve projeyi bu illerde gerçekleştirmek gerekmektedir.

-Kars ilinde ikamet ediyorsanız, 1000 adet kapasitesi olan damızlık kaz çiftliği sahibi olmalısınız.

-Muş, Ardahan ve Kars illerinde ikamet edip, 500 hayvan kapasiteli ticari kaz çiftliğiniz bulunuyor ise bu da dahildir.

Kaz çiftliği oluşturmak için devlet desteği nedir?

-Bingöl’de ikamet edip, 1000 hayvan kapasiteli hindi çiftliği içinde destek verilmektedir.

TKDK tarafından 101 nolu eylem planına göre tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar konulu desteğinde, kanatlı eti üretimine affetme desteği sağlanmaktadır. TKDK Kırsal Kalkınma desteği şunları kapsamaktadır:

-En az 5.000, en fazla 50.000 broyler

-En az 1.000, en fazla 8.000 hindi

-En az 350, en fazla 3.000 kaz

Bu kapsamda verilen destek miktarı oldukça yüksektir. TKDK Kaz sektörü için en az 5.000 Euro destek sağlarken, bu miktar 12.000 Euroya kadar yükselmektedir.

Ziraat Bankası kaz kredisi veriyor mu?

Ziraat Bankası, ziraat ve hayvancılık sektöründe yıllık %5-%6 faizle hayvan kredisi sağlamaktadır. Krediden faydalanmak isteyen çiftçinin, tasarladığı proje ile Ziraat Bankası şubelerine gitmesi gerekmektedir.

Bunun yanında 2020 yılında Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’nin düşük faizli ve sıfır faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

-Kaz yetiştiriciliğinde yatırım döneminde %55, işletme döneminde %80 (5 milyon TL’ye kadar)

-Damızlık kaz yetiştiriciliğinde ise Ziraat Bankasına başvurarak sıfır faizli kredi çekebilmenin yolu açılmıştır.