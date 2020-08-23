İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Kaz çiftliği ve yetiştiriciliği hibe desteği nasıl alınır?

Ülkemizin doğu bölgelerinde kaz yetiştiriciliği yapmak yaygınlaşmıştır. Devletin de bu kapsamda çiftçilere sağladığı destekler bulunmaktadır. 2020 kaz yetiştiriciliği hibe desteği nasıl alınır ortaya çıktı. Ayrıntılar için yazımızı inceleyebilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 02:37
Kaz çiftliği ve yetiştiriciliği hibe desteği nasıl alınır?
Takip Et:

Günümüzün popüler hayvancılık sektörlerinden biri olan kaz yetiştiriciliği, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlukla yapılmaktadır. Devlet tarafından çiftçilik sektöründe kaz yetiştirmek isteyen çiftçilere hibe verilmektedir.

Devlet destekli kaz yetiştiriciliği 2020 yılı projesi hangileridir?

Kaz yetiştiriciliği ile ilgili proje geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe girdi. Ziraat ve Orman Bakanlığının yayınladığı rehber içerisinde müracaat şekli ve evrakları yer almaktadır. Bu form ile Ziraat ve Orman il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilebilmektedir. Affetme desteği aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

-Damızlık ve ticari kaz, ticari hindi yetiştiriciliği

-İpekböceği yetiştiriciliği

-Arı yetiştiriciliği

Belirtilen kaz ve hindi hibesi her ilde verilmemektedir. Bu hibeyi alabilmek için aşağıdaki illerde ikamet etmek ve projeyi bu illerde gerçekleştirmek gerekmektedir.

-Kars ilinde ikamet ediyorsanız, 1000 adet kapasitesi olan damızlık kaz çiftliği sahibi olmalısınız.

-Muş, Ardahan ve Kars illerinde ikamet edip, 500 hayvan kapasiteli ticari kaz çiftliğiniz bulunuyor ise bu da dahildir.


-Bingöl’de ikamet edip, 1000 hayvan kapasiteli hindi çiftliği içinde destek verilmektedir.

Kaz çiftliği oluşturmak için devlet desteği nedir?

TKDK tarafından 101 nolu eylem planına göre tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar konulu desteğinde, kanatlı eti üretimine affetme desteği sağlanmaktadır. TKDK Kırsal Kalkınma desteği şunları kapsamaktadır:

-En az 5.000, en fazla 50.000 broyler

-En az 1.000, en fazla 8.000 hindi

-En az 350, en fazla 3.000 kaz

Bu kapsamda verilen destek miktarı oldukça yüksektir. TKDK Kaz sektörü için en az 5.000 Euro destek sağlarken, bu miktar 12.000 Euroya kadar yükselmektedir.

Ziraat Bankası kaz kredisi veriyor mu?

Ziraat Bankası, ziraat ve hayvancılık sektöründe yıllık %5-%6 faizle hayvan kredisi sağlamaktadır. Krediden faydalanmak isteyen çiftçinin, tasarladığı proje ile Ziraat Bankası şubelerine gitmesi gerekmektedir.

Bunun yanında 2020 yılında Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’nin düşük faizli ve sıfır faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

-Kaz yetiştiriciliğinde yatırım döneminde %55, işletme döneminde %80 (5 milyon TL’ye kadar)

-Damızlık kaz yetiştiriciliğinde ise Ziraat Bankasına başvurarak sıfır faizli kredi çekebilmenin yolu açılmıştır.



Son Güncelleme: 23.08.2020 02:37
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
TEB EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Fifa 2020 ne zaman çıkacak? Fifa 20 ile yeni gelen özellikler neler
Ev ipotekli kredi veren bankalar ve kredi şartları
Sancaktepe salgın hastanesin ne zaman hizmete açılacak? Salgın hastanesi inşaatında son durum ne?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kredi sicili kötü olanlar için sicil af teklifi verildi! Sicil affı ile ilgili detaylar
Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.