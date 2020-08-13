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Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Kaymakamlıklar tarafından çocuklu ailelere yardım yapılacağı açıklamaları pek çok aile tarafından merak edilmektedir. Başvuran ailelere 500 ila 900 TL arasında destek ödemesi yapılacak. Aileler, kimler alabilir başvuru nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:27
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
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Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru halinde 900 TL yardım yapılacağı belirtildi. Kaymakamlıklar tarafından verilecek destekler 500 – 900 TL arası olacağı belirtilirken son dönemde devlet tarafından yapılan desteklerde ki artışlar dikkat çekiyor.  

Pandemi döneminde devlet tarafından açıklanan sosyal destekler artarak devam ederken kaymakamlıkların bünyesinde de başvuru halinde pek çok kişiye yardım edileceği açıklandı.  

Başvurularla 500-900 TL arasında yardım yapılacak

 

Nakit sıkıntısı çekenlere müjdeli haber kaymakamlıklardan geldi. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak günden güne desteklerini arttıran Türkiye’de kaymakamlıklar tarafından yeni destekler geliyor. Bu sefer ki destekler okul çağında olan çocuk sahiplerine yapılacaktır.  

Başvurular başladı mı?

 

Çocuk sahibi olan ailelere can suyu olabilecek bu yardımlar okul çağında olan çocukları olan ailelere destek olacaktır. Yardımlar kategorilere ayrılmıştır. Maddi zorluklardan dolayı çocuklarını okutmakta zorlanan aileler için yapılması planlanan yardımların başvuruları başladı.  

Anaokuluna giden çocuklar için ödeme yapılacak mı?

 

Okul öncesi dönemde olan çocuklar için de uygulanacak ödemeler de kategoriler bulunmaktadır. Buna göre okul öncesi dönem için 500 TL, ilk öğretim öğrenciler için 750 TL, orta öğretim de ki çocuklar için 800 TL ve üniversite öğrenciler için 900 TL ödeme yapılacak.  

Başvuru nasıl yapılır?

 

Kolay başvuru ekranları başvurmak isteyenler için aktif edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine bağlı merkezlerde gerekli evrak ve forumları doldurarak başvuru yapılabilmektedir. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılacak denilmektedir. Intenet üzerinden başvuru yapamayacak olan vatandaşlar ise yaşadıkları il veya ilçe kaymakamlığına gidilerek başvuru yapılabilir.  

Çocuğu olmayan evlilere 600 TL destek yapılacak

 

Sadece çocuğu olan ailelere değil çocuğu olmayan ailelere de destek yapılacağının açıklanması sonrasında en merak edilen konu çocuk sahibi olmayan evli çiftlere verilecek destekler olmuştur. Fakirlik maaşı, nakit yardımı, kira yardımı gibi yardımlar ile birlikte pek çok destek bulunurken sosyal güvencesi olmayan ailelere ise 600-821 TL arasında yardım yapılacağı açıklanmıştır. Destek miktarı ise ailenin hane gelirine göre değişiklik göstermektedir.  



Son Güncelleme: 13.08.2020 18:27
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