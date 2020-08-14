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Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?

Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 14.08.2020’li haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:42
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
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Devlet tarafından tüm şehirlerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sayesinde birçok yardıma muhtaç vatandaşa maddi destek imkanı sağlanıyor. Kaymakamlıklar tarafından destek sağlanan vatandaşlar aldıkları maddi destek ile birlikte rahat bir nefes alıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından incelenen vatandaşlar, maddi açıdan gerekli şartları yerine getiriyorsa Kaymakamlıklar tarafından destek alıyor. Bu sayede tüm vatandaşların geçim sıkıntısından kurtulması hedefleniyor.

Kaymakamlığın insanlara sunduğu sosyal yardım ne anlama gelir?

Kaymakamlıklar belirlenen ihtiyaç sahibi insanlara verdiği sosyal destekler ile yardımcı olmaya çalışıyor. Kaymakamlıklar tarafından verilen yardımlar şöyle:

  • Aylık geliri olmayan kişilere maaş yardımı yapılır.
  • Muhtaç kişilere, gıda ve erzak yardımı yapılır.
  • Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına eğitim yardımları yapılır.
  • Yaşanılan bir durumun ardından ev kirasını ödeyemeyen vatandaşlara kira ödemesi tahsis edilir.
  • Belirlenen kişilere gıda ve erzak yanında yakacak desteği de verilmektedir.
  • İş talebinde bulunan vatandaşlara iş imkanı bulunur.
  • Engelli kişilere bakım parası bağlanır.
  • Emeklilerin zor durumda kalması halinde çeşitli yardımlar yapılır.
  • Sağlık giderlerini karşılayamayan kişilere sağlık desteği verilir.

Kaymakamlığın insanlara sunduğu sosyal yardımlara kimler başvurabilir?


Kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımlardan yararlanacak kişilerin maddi desteğe ihtiyacının olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu çerçevede yardımlardan faydalanabilecek kişiler, herhangi bir geliri olmayan, eşini kaybetmiş, engelli, yaşlı, aile geçimini sağlayamayan kişiler olması gerekir.

Bu kişiler gerekli belgeleri ile başvuruda bulunmaları halinde desteklerde yararlanabilirler. Kişilerin destekten yararlanması için kendilerine ait taşınmaz bir malın olmaması istenmektedir.

Kaymakamlığın yaptığı sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yukarıda belirtilen tüm yardımlar Kaymakamlıklar tarafından belirle şartlar altında başvuru sonucunda verilmektedir. Bu yardımlara başvuracak olan kişiler kendi kimlik artları ile başvuru yapmak zorundadır. Başvuru formu doldurmaları ile incelenen kişiler uygun görülmesi halinde yardımlardan yararlanabilmektedir. Ayrıca kişilerin başvuru formunda hangi yardımı talep ettikleri de sorulmaktadır.

Kişinin durumuna özel belgeler Kaymakamlık tarafından istenmektedir. Eksiksiz olarak teslim edilmesi gereken belgeler, alınacak yardımlara göre değişiklik göstermektedir. Öneğin engelli bir vatandaşın yardımlardan faydalanabilmesi için heyet raporu istenmektedir. Ailesinden birini kaybeden ve bundan dolayı zor durumda kalan kişilerden istenen belgelerden birisi ise yakınını kaybettiğine dair belgedir.

Kaymakamlık gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde getirerek başvuru yapan kişileri araştırdıktan sonra uygun görmesi halinde o kişilere gerekli sosyal destekleri sağlamaktadır. Tüm maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşların başvurabileceği bu yardımlar Kaymakamlık binalarından başvuracak kişi tarafından bizzat gerçekleştirilmelidir.



Son Güncelleme: 14.08.2020 18:42
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