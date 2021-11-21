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Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?

Kauçuk mamuller montaj işçisi su şişeleri, buz torbaları, oyuncaklar, yastıklar, bandlar ve spor malzemeleri gibi kauçuk malzemelerin imal edilmiş parçalarını birbirine monte etmekle görevli olan personeldir. Peki, kauçuk mamuller montaj işçisi maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

21 Kasım 2021 Pazar 13:23
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?
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Kauçuk mamuller montaj işçisi su şişeleri, buz torbaları, oyuncaklar, yastıklar, bandlar ve spor malzemeleri gibi kauçuk malzemelerin imal edilmiş parçalarını birbirine monte etmekle görevli olan personeldir. 

Kauçuk mamuller montaj işçisi maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin aylık kazançları ortalama 3270 TL. Bu işle uğraşanların aylık minimum kazançları 2826 TL iken, maksimum kazançları da 5870 TL'dir.

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Kauçuk mamuller montaj işçisi ne iş yapıyor?

Kauçuk mamuller montaj işçisinin yaptığı işler şunlardır;

- Çeşit çeşit parça ile aksesuarı monte edebilmek için kauçuk mamullerin imal edilen parçalarındaki deliklerin gerilmesi,

- Pnömatik ya da el aletlerini kullanıp kauçuk mamullerin kayış kopçaları ile aksesuarlarının bağlanması,

- Birbirine monte edilmiş kauçuk mamullerinin birleşme yerlerinin yapıştırılıp dikilmesi,

- Monte edilmiş mamulü tipine göre ayırt edilmesi.

Meslek ana grubu

Tesis ile makine operatörü ve montajcılardır.

Meslek alt ana grubu

Montajcılardır

Meslek grubu

Montajcılardır

Meslek birim grubu

Başka yerde sınıflandırılmamış montajcılardır

Kauçuk mamuller montaj işçisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre meslek kodu 8219.02'dir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 13:23
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