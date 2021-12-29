Katılım bankalarından faizsiz kredi imkanı : Faizsiz kredi veren katılım bankaları hangileridir?

Katılım bankaları acil nakit ihtiyacınıza uygun kredileri sizlere sunmaktadır. Katılım bankaları faizsiz şekilde kredi imkanı sağlıyor. Katılım bankası faizsiz kredi nasıl alınır?

Ziraat Katılım faizsiz kredi imkanı

Vakıf Katılım faizsiz kredi imkanı

Ziraat Katılım, ihtiyaçlarınıza yönelik faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. 60 ay vadeli ve %0,94 kar payı oranı ile faizsiz kredi sağlamaktadır. En yakın Ziraat şubesine giderek detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Vakıfbank’ın Vakıf Katılım aracılığıyla uygun kar pay oranları ile faizsiz kredi imkanı sağlıyor. İhtiyacınıza göre 36 ay vadeye varan 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz. Vakıfbank şubelerinden detaylı bilgileri alarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Türkiye Finans Katılım faizsiz kredi imkanı

Türkiye Finans Katılım ile faizsiz ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilirsiniz. Uygun kar pay oranları ile faizsiz kredi imkanları sunulmaktadır. %1,56 oranıyla kar payı alınarak 36 vadeli ihtiyaç kredisi verilmektedir. Detaylı bilgilere ve başvuru için şubeye gitmeniz gerekmektedir.

Kuveyt Türk faizsiz kredi imkanı

Kuveyt Türk, faizsiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. İhtiyacınıza göre 36 ay vadeli ve çok düşük kar payı oranı ile faizsiz krediden yararlanabilirsiniz. Şubeye giderek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.