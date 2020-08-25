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Katar asgari ücret ne kadar? Katar emek harcama şartları ve merak edilenler

Dünyanın en zengin ülkesi Katar'da asgari ücret ne kadar sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Katar emek harcama şartları ve merak edilenler.

25 Ağustos 2020 Salı 07:34
Katar asgari ücret ne kadar? Katar emek harcama şartları ve merak edilenler
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Katar’ın resmi para birimi Riyal’dir. 1 dolar ise 3.64 riyale denk gelmektedir. 1 riyal 1.83 TL’ye takbül ederken, 1 Euro 4.22 Riyal’e denk gelir.

Katar’da asgari ücret ne kadar?

Katar’da asgari ücrete dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu süreçte Katar’da asgari ücret averajı 1300 Riyal olmaktadır. Ücretlendirmelere göre mühendislerin ortalama olarak 10.000 Riyal’den 20.000 Riyal’e kadar maaş alınabiliyor.

Katar emek harcama şartları


Katar tam anlamıyla işçi cehennemi olarak adlandırılmaktadır. Haftada 60 saat çalışan Hint uyruklu bir kişinin ayda 605 dolar maaş aldığı belirtiliyor. Haftada 70 saat çalışan Nepalili işçilere ise 333 dolar verildiği belirtiliyor.

Ulusal geliri 129.000 dolar Katar dünyanın en zengin ülkesidir. Katar’da iş kazaları nedeniyle vefat eden kişi sayısının da yüksek olduğu aktarılıyor.

Katar fiyatlar

Katar’da şehir merkezinin dışında daire tutmayı planlıyorsanız ortalama 500 Euro ile 700 Euro ödeme yapmanız gerekir. Süpermarket fiyatlarına göre 1 lt düzgünsel süt fiyatı 6 Riyale, 500 gram ekmek 5.50 Riyal, 12’li yumurta fiyatı 11 Riyal ve 1 paket Marlboro fiyatı ise 10 Riyal’dir.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 07:34
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KatarAsgari ücret
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