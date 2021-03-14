Kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? Kasko ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

Sigorta şirketleri sayesinde yapılan sigortalardan biri kaskodur. Kaskonun amacı trafik kazası sonucu ortaya çıkan maddi zararın ödenmesini sağlayarak araç sahibi insanlara yardımcı olmaktadır.

Yüksek kusur olsa da kasko hasarı karşılıyor mu ?

Eğer yaşanan kazada hasarın sigorta limitinden fazla olması durumunda aşan kısmın sigortayı yaptıran kişiye aittir. Kusuru fazla olan kazalarda kasko oluşan hasarın tamamını karşılamaz. Fakat aracın sahibi İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmışsa kasko yüksek kusurlu dahi olsa maddi hasarın hepsini karşılar.

Kasko hangi durumları karşılamaz ?

Eğer araç sigortalı değilse

Sigortalı araç hareket halinde olmadığında

Sigortalı aracın vereceği tüm zararlarda

Sigorta dahilinde tazminat istenemeyen durumlarda

Çarptığınız araçta vefat veya sakat kalan olduğunda

Kazayı yapan kişinin ehliyeti yoksa

Araç bakımının düzenli yapılmamasından dolayı araçta meydana gelen bozulmalarda

Savaş durumunda meydana gelen zararlarda

Ruhsatsız vasıtalarla taşınan araçlarda taşıma gerçekleşmişse

Modifiye yapılmış araçlarda

Araç sahibi alkollü veya uyuşturucu etkisi altındaysa

Nükleer atıklar sonucunda oluşan hasarlarda

Kasko , yukarıda belirtilen durumlarda ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu belirli durumlar sigorta poliçelerinde ne tür kazaların sigorta dahilinde değerlendirme yapıldığı açıklanmaktadır.

Kasko ödemesi nasıl gerçekleşir?

Kasko ödemesinin hesaplanması için ilk olarak meydana gelen kazanın hasar tutarının hesaplanması gerekmektedir. Kusurun büyüklüğü kasko ödemesi için önemlidir. Kusur verilecek olan kasko fiyatını kusurun oranı belirleyecektir. Önek verecek olursak, kaza sonucunda %40 kusurlu olan kişiye 25 bin TL kasko tutarı çıkıyorsa %40 kusura karşılık 10 bin TL olarak ödeme yapılır. Ödemeyi belirleyen kusur dışında bazı unsurlar da vardır.

Tek taraflı kaza olduysa kasko ödeme yapıyor mu ?

Bazı kazalar çift taraflı olmaz. Sürücü arabayı bi yere çarpabilir. Bundan dolayı ilk olarak olay yerine trafik polisi çağrılmalıdır. Trafik polisinin hazırladığı tutanakta olayın ayrıntılı şekilde anlatılması gerekmektedir. Olay içerisinde yan etkiler de varsa bunlarda belirtilir.

Trafik polisi tarafından hazırlanan bu tutanak sigorta şirketine yollanarak hasar için dosya açılması istenir. Hasar dosyasının açılması sayesinde prosedür de işleme başlamış olacaktır. Sigorta şirketi , kaza sonucunda kazaya sebebiyet veren aracın kusur payını hesaplayarak aracın sahibine hesaplanan kusur oranında kasko ödemesini yapacaktır.

Kasko sigortası yenilemek gerekiyor mu ?

kasko sigortalarının geçerliliği 1 yıl olmaktadır. Araç sahiplerinin araçlarının sürekli olarak kaskolu olmasını istiyorlarsa her yıl olacak şekilde düzenli yenilemeleri gerekmektedir. Eğer 1 yıl içerisinde araçta herhangi bir hasar oluşmadıysa bir sonraki yenilemede hasarsızlık indiriminden faydanalarak yenileyebilirler.