Kasa sorumlusu/şefi 2021 maaşı ne kadar? Kasa şefi maaşları ve iş ilanları

Kasa sorumlusu son günlerde sıkça araştırılan meslek gruplarından biri. Kasa şefi nedir, ne gibi sorumlulukları vardır? Kasa şefi iş ilanları, kasa sorumlusu 2021 maaşları nedir? gibi merak edilen soruların yanıtlarına haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz…

Kasa sorumlusu nedir?

En genel haliyle haftalık ödeme planı çıkartan, günlük nakist akışını denetleyen, çek ve senetleri bankaya veren, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan kişiye kasa şefi denir. Bununla birlikte perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapıp, evrak intikalini sağlayıp bilgisayar kullanacak becerilere sahiptir.

Kasa sorumlusu 2021 maaşı

Kasa şefi maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda kasa şefi 2021 maaşı aylık ortalama 3.260 TL olarak bilinmektedir. 2021 yılında kasa şefi maaşı en düşük 2.826 TL, en yüksek ise 4.350 TL olarak belirtilmiştir.

Kasa sorumlusu güncel iş ilanlarını İŞKUR üzerinden takip edebilirsiniz. İŞKUR kasa sorumlusu iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kasa sorumlusu olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekir?

Bu mesleği yapmak isteyen kişinin eğitim düzeyi ortaöğretim, lise ve dengi olmalıdır.

Kasa sorumlusu ne iş yapar?

Kasa şefi meslek verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak şu görevlerden sorumludur:

Kasa şefi bilgisayarda matematiksel dosya, rapor ve form oluşturma becerilerine sahip olmalıdır.

Defter ve belgeleri temin edip tasdik ettirmelidir.

Fatura belgeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemelidir.

Serbest meslek kazanç defteri düzenlemeli ve ekonomik gelişmeleri takip etmelidir.

Mesleki matematik hesaplamaları yapmalıdır.

Paket kurmalı ve ayarlarını yapmalıdır.

Cari hesap, çek senet takibi ve ön muhasebe işlemlerini yapmalıdır.

Kasa sorumlusu meslek ana grubu

Hizmet ve satış elemanları

Meslek alt ana grubu

Satışlarla ilgili elemanları

Meslek grubu

Kasiyer ve bilet satıcısı

Meslek birim grubu

Kasiyer ve bilet satıcısı

Kasa sorumlusu meslek kodu

Kasa sorumlusu meslek kodu 5230.03 şeklinde belirlenmiştir.