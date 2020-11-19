İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
7256 sayılı torba yasa kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılacak
Son Dakika
7256 sayılı torba yasa kapsamında...

Kart hamili kime denir, nerede yazar?

Bazı satın alma durumlarında kartın gerçek sahibine ulaşılamadığı zamanlarda işe yarayan, finansal kurum ve şirketlerin düzenlediği kartların sözleşme sahiplerine kart hamili denir.

19 Kasım 2020 Perşembe 04:31
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Takip Et:

Kart hamili ne demektir?

Bu kelimenin pek çok defa banka ve benzeri kurumlar tarafından kullanıldığını hepimiz duymuşuzdur. Peki bu ne demektir?

Belirli bir kontrat kapsamında banka kartı veya kredi kartı verilen kişiye ya da kişilere kart hamili denmeketedir. Kısacası kart hamili, karta sahip olan, kartla ilişiği olan kişiye denir. Bu durumun olması için ortada bşr sözleşme ve kart teslimatı durumu olması gerekemektedir. Banka kartının veya kredi kartının teslim verildiği kişiye kart hamili denmesi işte bu yüzdendir. 

Kart Hamili Nerede Karşımıza Çıkar?

Kart hamili teriminin hangi durumlarda ve nerede yazdığı da bilinmeyen konular arasındadır. 

Öneğin ortada bir teslim alma durumu var ve alınan şey kredi kartı. Bu durumda teslimat kart hamiline yazarak yapılmaktadır. Bu durum sadece kart alma durumunda karşımıza çıkmaz. Bundan ayrı olarak herhangi bir teslimat durumu halinde, yeniden kart hamili yazısı olacaktır. Birinin kendisine ulaşmak adına ve özellikle faturalarını bırakmak adına gelen belgelerde de 'kart hamiline' yazısı karşımıza çıkacaktır. Birçok kişi adına da düzenlenen bu yazıyı pek çok dosya ve evrakta kullanabilirsiniz. Kısacası finans kuruluşları ve kullanıcılarına finansal imkanlar sunan işletmelerin düzenlediği kartların sözleşme sahibi tarafına kart hamili denmektedir diyebiliriz. 


 

Kart Hamili Sahibi Yakınımdır Ne Demektir?

 

Bir teslim alma, alınan bir şeyin evrak veya belgesini doldurma durumunda, kartın gerçek sahibine ulaşılmadığı veya bulunamadığı takdirde 'hamili kart sahibi yakınımdır' diyerek sizler de bu eşyayı teslim alabilir, dosyadaki ilgili kısmı; 'hamili kart sahibi yakınımdır' yazısının yanına imza atabilirsiniz. 

Bu sayede, bu tarz teslimat ve satın alma durumlarında kolay bir şekilde kartın gerçek sahibinin olmadığı yerlerde bu alışverişi yapabilirsiniz. 

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 04:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBankaKart Hamili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi

Popüler Haberler

Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu
Usulsüz ve fahiş fiyat uygulayanlar hangi kurum ve kuruluşlara şikâyet edilmelidir?
Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?
475 baz puan ne demektir? Yüzde kaç faiz demektir?
Günlük burç yorumu 20 Kasım 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Aloe Vera Shot ürünü kullanımı
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet kullanıcı yorumları
Feyza Civelek nasıl zayıfladı?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2019 Pazartesi - Burcunuza Göre Gündelik Yaşantınızda Sizi Neler Bekliyor
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Patriot nedir? Patriot'un özellikleri ne? S400 mü Patriot mu daha iyi? Özellik karşılaştırması
2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2020
Falcao ne zaman İstanbul'a gelecek? Abdurrahim Albayrak Falcao ile fotoğraf paylaştı!
Netflix Pera Palas dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas dizi konusu ve oyuncuları
İphone telefonlara Imeı atılır mı? İphone cihaza imei atma nasıl yapılır?
Mike Tyson - Roy Jones maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Mike Tyson - Roy Jones maç günü ve yayın saati
Başvuruda bulunan herkese 36 ay vade imkanlı 15 bin Türk Lirası değerinde kredi imkanı! İhtiyaç kredisine hemen SMS ile başvurun!
iPhone pil sağlığı kaç iken değiştirilir? İphone pil ne zaman değiştirilmeli?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.