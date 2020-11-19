Kart hamili kime denir, nerede yazar?

Kart hamili ne demektir?

Bu kelimenin pek çok defa banka ve benzeri kurumlar tarafından kullanıldığını hepimiz duymuşuzdur. Peki bu ne demektir?

Belirli bir kontrat kapsamında banka kartı veya kredi kartı verilen kişiye ya da kişilere kart hamili denmeketedir. Kısacası kart hamili, karta sahip olan, kartla ilişiği olan kişiye denir. Bu durumun olması için ortada bşr sözleşme ve kart teslimatı durumu olması gerekemektedir. Banka kartının veya kredi kartının teslim verildiği kişiye kart hamili denmesi işte bu yüzdendir.

Kart Hamili Nerede Karşımıza Çıkar?

Kart hamili teriminin hangi durumlarda ve nerede yazdığı da bilinmeyen konular arasındadır.

Öneğin ortada bir teslim alma durumu var ve alınan şey kredi kartı. Bu durumda teslimat kart hamiline yazarak yapılmaktadır. Bu durum sadece kart alma durumunda karşımıza çıkmaz. Bundan ayrı olarak herhangi bir teslimat durumu halinde, yeniden kart hamili yazısı olacaktır. Birinin kendisine ulaşmak adına ve özellikle faturalarını bırakmak adına gelen belgelerde de 'kart hamiline' yazısı karşımıza çıkacaktır. Birçok kişi adına da düzenlenen bu yazıyı pek çok dosya ve evrakta kullanabilirsiniz. Kısacası finans kuruluşları ve kullanıcılarına finansal imkanlar sunan işletmelerin düzenlediği kartların sözleşme sahibi tarafına kart hamili denmektedir diyebiliriz.

Kart Hamili Sahibi Yakınımdır Ne Demektir?

Bir teslim alma, alınan bir şeyin evrak veya belgesini doldurma durumunda, kartın gerçek sahibine ulaşılmadığı veya bulunamadığı takdirde 'hamili kart sahibi yakınımdır' diyerek sizler de bu eşyayı teslim alabilir, dosyadaki ilgili kısmı; 'hamili kart sahibi yakınımdır' yazısının yanına imza atabilirsiniz.

Bu sayede, bu tarz teslimat ve satın alma durumlarında kolay bir şekilde kartın gerçek sahibinin olmadığı yerlerde bu alışverişi yapabilirsiniz.