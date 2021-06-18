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Kara listeden nasıl çıkılır? Kara listeden çıkmak için öneriler

Ödemelerini düzenli yapmayan kişilerin kredi notu düşmesiyle isimleri kara listeye eklenebiliyor. Peki kara listeden nasıl çıkılır? Kara listeden çıkabilmek için ne yapmak gerekir? Kara liste nedir? İşte detaylar...

18 Haziran 2021 Cuma 11:18
Kara listeden nasıl çıkılır? Kara listeden çıkmak için öneriler
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Kredi kullanan pek çok vatandaş kara liste ile ilgili sorulara yanıt aradı. Kredi notunun önemli bir etken olduğu bu piyasada kara listeye giren kişiler isimlerinin nasıl kara listeden çıkarabileceklerini araştırmaya başladı. Ödemelerini düzenli yapmayan kişilerin kredi notu düşmesiyle isimleri kara listeye eklenebiliyor. Peki kara listeden nasıl çıkılır? Kara liste nedir? İşte detaylar...

Kredi notunuz önemi için kredi borçlarınızı düzenli bir şekilde zamanında ödemeniz gerekir. Tam anlamıyla düzenli olarak da  ödeyemiyorsanız en azından asgari miktarı ödeyerek yasal takibi başlatmamış olursunuz. Borçlarınıza 90 gün boyunca ödeme yapmamışsanız hakkınızda yasal işlem başlatılır ve bunun devamında da kara listeye dahil olursunuz. Aynı zamanda bir taşınmanızı ipotek yaptırıp bunu taşınmaz şekilde el değitirmesini sağlarsanız da kara listeye dahil olursunuz.

Kara listeden nasıl çıkılır?

Adınıza başlatılan yasal işlemden 90 gün gibi bir süre geçse ve borcunuzu tam olarak ödeseniz dahi  isminiz kara listede olacaktır. Borç ödenmesi tam olarak yapıldıktan sonraki günden 5 seneye kadar kişi kara listede yer alır ve kredi geçmişinde de bu yer alır. Bu sebeple bankaya kredi işlemleri için başvuruda engel teşkil edecektir.

Tabiki bu süreci yaşamamak için kara listeden çıkmanın kriterleri mevcut. Borcunuzu kısa bir srede tam olarak ödediğnizde bankaya dilekçe vererek kara listeden kurtulmak için talep oluşturabilirsiniz. Öte yandan uzun süre boyunca düzenli ödemeler yapılsa dahi banka tarafından adınız kara listedeyse af çıkarılma durumunda isminiz kara listeden çıkarılır.

Kırmızı kalem ve kara liste?

Eğer Türkiye Bankalar Birliği ortak lisetesinde kara listede yer almıyorsanız ve borcunuzu vermişseniz bu durumda ilgili bankayla iletişim kurup adınızı kara listeden kurtarmanız mümkün. Bunun aksi durumunda 5 sene boyunca kara listede olacaksınız.

Bundan dolayı ileride herhangi bir durumda ihtiyaç duyabileceğinizi düşünürseniz bu durumları şansa bırakak yerine düzenli ödemek daha faydalı olur. Öte yadnan siz her ne kadar kara listeden kurtulsanız dahi bankalar tarafından bu veriler görülecek ve istediğiniz finansal desteğini alamam gibi bir durum oluşacak.


Son Güncelleme: 18.06.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
Kara ListeKredi
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