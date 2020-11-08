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Kara listede olanlara borç yapılandırma müjdesi geldi

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızın birçoğu bankalardan nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bankaya borcunu ödeyemeyen kişilerin isimleri kara listeye düşmektedir. Kara listeye düşenler bankalardan kredi alamamaktadır. Yapılan düzenlemeyle kara listeye girenlere yapılandırma müjdesi geldi. İhtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi, kredi kartı borcu olanlar artık borçlarını yapılandırabilecek.

08 Kasım 2020 Pazar 08:15
Kara listede olanlara borç yapılandırma müjdesi geldi
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Banka borcu olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızın birçoğu bankalardan nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bankaya borcunu ödeyemeyen kişilerin isimleri kara listeye düşmektedir. Kara listeye düşenler bankalardan kredi alamamaktadır. Yapılan düzenlemeyle kara listeye girenlere yapılandırma müjdesi geldi. İhtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi, kredi kartı borcu olanlar artık borçlarını yapılandırabilecek.

Yapılandırma şirketlerinin devreye girmesiyle borç yükü altında ezilen vatandaşlarımız artık borçlarını ödeyebilecek. Bu şirketler sizin adınıza bankayı arayarak adınızın kara listeden çıkmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem borcunuzu daha rahat ödeyebileceksiniz hem de adınız kara listeden çıkmış olacak. Dolayısıyla yeniden bankalara gidip kredi kartı ve kredi başvurularında bulunabileceksiniz.

Kredi Borçları Yapılanıyor


Vatandaşların borçları aslında bankalara da yük olmaya başladı. Çünkü bankalar bu borçları artık tahsil edemez hale geldi. Bundan dolayı varlık şirketlerinin vasıtasıyla borçlar yapılandırılacak. Bankalar bu borçları varlık şirketlerine oldukça makul fiyatlarda satıyor. Sonrasında bu şirketler sizin borcunuzu ödüyor. Siz de şirkete ücret ödüyorsunuz. Çünkü şirketler oldukça uygun koşullarda ödeme olanakları sunmaktadır. Bu sayede herkes kazanmış oluyor. Şirketler bankalardan vatandaşların borçlarını aldıklarında, avukatlar üzerinden borçlu vatandaşları arayarak gerekli işlemleri yapmaktadır.

Şirketlerin sunmuş olduğu en iyi imkanların başında ise borcu olup da adı kara listeye düşen vatandaşlarımızın isimlerini kara listeden çıkarmak oluyor. Borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını ödemesi halinde isimleri hızlı bir şekilde kara listeden çıkarılacaktır. Bunun için borcunuzu ödeyip sıfırlamanız gerekmektedir. Borcunuz bittiği anda varlık şirketi sizin adınıza bankaya resmi yazı göndermektedir. Bu yazı sonrasında banka sizin adınızı kara listeden çıkarmaktadır.

Bu yazının şirket tarafından bankaya gönderilmesini istiyorsanız borçlarınızın tamamını ödemiş olmanız gerekmektedir. Varlık şirketleri genellikle senetle çalışmaktadır. Borçlarınızı senetle imzalatmaktadır. Borcunuzu peşin öderseniz oldukça iyi indirimlerden yararlanma fırsatınız vardır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 08:15
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Anahtar Kelimeler:
Borç YapılandırmaKredi Borcu Yapılandırma
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