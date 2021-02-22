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Kara listede olanlar hangi bankalardan kredi çekebilir? Kara listeye kredi veren bankalar

Kredi kartının ya da bankadan aldığı kredi borçlarını verilen süre içinde ödeyemeyen kişiler kara listeye alınır ve kara listeye alınan kişiler ne yazıkki bankalar aracılığı ile elde edilebilen avantajlardan istesler dahi yararlanamazlar. Düşük limiti olan bir kredi kartı talep etseniz bile kara listede olduğunuzu gören bankalar talebinizi reddediyor. Yazımızın devamında bankaların deyişi ile sicili bozuk yani kara listeye alınmış kişilere dahi yardımcı olan, kredi kartı veya kredi veren bankalar ile ilgili bilgilere yer verdik.

22 Şubat 2021 Pazartesi 23:28
Kara listede olanlar hangi bankalardan kredi çekebilir? Kara listeye kredi veren bankalar
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Kara Liste ne demektir?

‘Kara Liste’ olarak adlandırılan listeye bankaya olan borcunu en az 3 ay süre ile ödemeyen veya ödeyemeyen ve hakkında yasal takibin başlatıldığı kişiler yer almaktadır. Listede, içinde bulunan kişilerin yaptığı alımlar ve kişisel bilgileri bulunmaktadır. 

Aslen bu bilgiler Merkez Bankası’nda bulunmaktadır ancak diğer bankalar da kendilerine müracat eden kişilerin kara listede olup olmadığını buradan öğrenebilmektedir. Kendisine müracat eden kişinin kara listede olduğunu gören bankalar, müşterisine kredi kartı veya kredi vermekten kaçınırlar.

Kara listeye girdikten sonra listeden adınızı ancak borcunuzun tamamını ödedikten 5 sene sonra sildirebiliyorsunuz. Bu da borcunuzu ödeseniz dahi 5 sene içinde adınızın hala listede bulunacağı ve bankaların kredi kartı veya kredi taleplerinizi halen geri çevireceği anlamına gelmektedir.

 

Kara Listede olanlara kredi verebilen bankalar

Adınız kara listede ise maalesef size kredi verebilecek banka isimleri bir hayli az. Aktifbank ve Burganbank, adı kara listede olan kişilere kredi veren bankalardan ikisidir. Çoğu banka ise ipotek veya kefil yolu ile adı kredi listesinde olan kişilere kredi vermeyi tercih ediyor. İpotek gösterebilmek için adınıza ait bir gayrimenkulünüz olmalıdır. 

 

İpotek ile ihtiyaç kredisi veren bankaların birkaçı şunlardır; Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası.

İpotek veya kefil ile ihtiyaç kredisi veren bankaların birkaçı şunlardır; Deniz Bank, QNB Finans Bank ve En Para.

 

Aktifbank kredisi

Bankaya olan borcunuzu ödeyemediyseniz ve diğer bankalar size kredi vermiyor ise bu durumu Aktifbank aracıığı ile çözebilirsiniz. Adı kara listede olan kişilere de kredi veren Aktifbank sizden sadece sigorta dökümünüzü istiyor. Bu da sigortalı bir işiniz olması gerektiği anlamına gelmektedir. ‘N Kolay Kredisi’ olarak adlandırılan bu uygulama 60 aya varan vade imkanını da sizlere sunmaktadır. Yüzde 1.89 faiz oranı ile N Kolay Kredi sizleri bekliyor.

 

TEB kredisi

Türkiye Ekonomi Bankası’nın mobil uygulaması olan ‘Cepte TEB’ ile kara listede olsanız bile 30.000 TL’ye kadar kredi alabiliyorsunuz. Tıpkı Aktifbank gibi TEB’de de yüzde 1.89 faiz oranı olan kredinizin 60 aya varan vade imkanı bulunmaktadır.

 

Burgan Bank kredisi

Burgan Bank kara listedeki kişilerden vereceği kredi için hiçbir koşul göstermemektedir. Buradan kredi alabilmek için sigortalı bir işte dahi çalışmanıza gerek yoktur. İntenet üzerinden de çekebileceğiniz kredinin tavan miktarı 40.000 TL’dir. 

Burgan Bank sigorta talep etmediğinden ev hanımları bile bu bankadan kredi çekebilmektedir. 

Vadesi arttıkça ödenen faiz oranı düşen kredinin başlangıç faiz oranı yüzde 2.21’dir.

 

Başvuru için intenet sitesini veya 0850 222 8 222 numarasını tuşlayarak müşteri temsilcisine ulaşabilirsiniz.

İntenet sitesine ulaşabilmek için buraya tıklayınız.

 

Kolay kredi imkanı veren bankalar

ING Bank ve Garanti Bankası sadece kefil şartı koyarak kara listedeki kişilere 25.000 TL’yi bulabilen kredi vermektedir. 60 aya varabilen vade imkanı ile Garanti Bankası’nın faiz oranı yüzde 1.99’dur. 

ING Bank ise yine 25.000 TL’yi bulabilen kredi imkanı ve 60 ay vade ile yüzde 1.69 faiz oranlı kredi vermektedir. 

Bazı durumlarda bankalar ipotek de istemektedir.

 

Enpara da uygun faiz oranına sahip kredi veren bankalardandır. Kara listede olanlara da kredi veren banka, şart olarak müşterisinin sigortası olup olmadığına ve primlerin düzenli yatıp yatmadığına bakmakla beraber aylık geliri de incelemektedir. Eğer düzenli bir aylık geliriniz var ise 60.000 TL’ye kadar Enpara’dan kredi çekebilirsiniz. Alcağınız krediniz faiz oranı yüzde 1.24 olmakla beraber vade imkanı da 60 aydır.

 

İpotek ile kredi veren bankalar

Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Akbank, kefil ve ipotel şartı ile adı kara listede olan kişilere ihtiyaç kredisi vermektedir.

Aldığınız kredinin aylık faiz oranı, sahip olduğunuz kredi notunuz ile belirleniyor. Bu nedenle kredi notunuza göre faiz oranınız yüksek olabilmektedir. İş Bankası üzerinden 100.000 TL, Vakıfbank üzerinden ise 125.000 TL’yi bulabilen ihtiyaç kredisi ipotek gösterilerek çekilebiliyor.

Ayrıca bu bankalar sizden hizmet döküm belgesi ile beraber gelir yazısı ve ya maaş bordosu istemektedir. Sahip olduğunuz gayrimenkulün değeri ve aylık geliriniz üzerinden size kredi verilmektedir. Bu da aylık geliriniz yüksek ise yüksek düşük ise daha düşük bir kredi imkanınız olduğu anlamına gelmektedir.

 

Kara listediki kişilere kredi imkanı tanıyan kurumlar

Kara listede olanlar için danışmanlık yapan kurumlar vardır. Bu kurumlar sizi, size en uygun şartlarda kredi verebilecek bankalara yönlendirir. Bu şekilde ödemesi en kolay olan krediye ulaşabilirsiniz. 

Size danışmanlık yapabilecek kurumlar aşağıdaki gibidir;

  • Misyon Kredi Danışmanlık
  • Analız Kredi Danışmanlık
  • İstanbul Finans Danışmanlık
  • Erenoğlu Grup Kredi Danışmanlık
  • İnteraktif Kredi Danışmanlık

 

Bu kurumlar size kolay kredi bulmakla kalmamakla beraber var olan tüm borçlarınızı tek bir bankada toplamanızı ve borcunuzu en kısa sürede, zorlanmadan nasıl ödeyeceğiniz konusunda sizi yönlendirir. Bu sayede de kara listeden en kısa sürede çıkabilirsiniz.

Şimdiye kadar nasıl kredi çekebileceğinizin üstünde durduk. Yazımızın devamında da hangi bankalardan kredi kartı alabileceğinizden bahsedeceğiz.

 

Kredi kartı alabileceğiniz bankalar

Adınız kara listede ise maalesef bankalar yaptığınız kredi kartı başvurularını reddedecektir. Ancak bu tür durumlarda hala bir çareniz vardır. ‘Bloke teminatlı kredi kartı’ adı kara listede olanlar ya da düşük kredi notu olan kişilerin başvurabileceği bir yöntemdir.

Bloke teminatlı kredi kartı alabilmeniz için ilk önce bir miktar parayı bankaya ipotek ettirmelisiniz. İpotek ettirdiğiniz paranın yaklaşık yüzde 80’i alacağınız kredi kartının limiti olmaktadır. Önek olarak şöyle diyebiliriz, eğer teminat için 10.000 TL yatırırsanız karşılığında 8.000 TL limiti olan bir teminatlı kredi kartınız oluyor.

Bu yöntem ile borcunuzu kısa sürede ödeyerek adınızı kara listeden çıkartabilir ya da kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu yöntem işinize yarayabileceği gibi bu kart üzerinden yaptığınız harcamaları ödeyemezseniz tam tersi yönde bir etkisi olacaktır.

 

Bloke teminatlı kredi kartı alabileceğiniz bankalar

ING Bank, İş Bankası, Garanti Bankası, Deniz Bank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Burgan Bank ve HSBS Bank.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 23:28
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Ihtiyaç KredisiKara ListeKrediKredi DanışmanlıkBurgan BankAktifbank
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