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Kara liste sorgulama yöntemleri

Bankalar borçlarını ödemeyen kişiler kara listeye alır. Birçok kişi kara listeden çıkmak için uğraşıyor. Binlerce kişi kara liste sorgulaması nasıl yapılır merak ediyor. Kara liste sorgulaması iki şekilde yapılmaktadır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:04
Kara liste sorgulama yöntemleri
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Bankalar ödemeleri zamanında yapmayan kişilerin kredi notunu düşürür. Ödemesini yapmayan kişiler ise icraya düşer ardından bu kişiler kara listeye girer. Kara listeye giren kişi uzun süre banka işlemlerinden yararlanamaz.

Kara liste nedir?

Kredi kartı borcunu ödemeyen kişiler ilk olarak uyarı alır. Borcu ödememeye devam edilirse banka bu kişileri icraya verir. İcraya verilen kişiler aynı zamanda bankaların kara listesine girer. Kara listeye giren kişi uzun süre bankalardan kredi ve kredi kartı alamaz.

Kara liste sorgulama


Kredi veya kredi kartı borcunuzu düzenli ödemezseniz kredi notunuz düşer. 3 aylık süreç içinde borcun ödenmemesi durumunda banka sizi kara listeye alır. Kara listeye giren kişi uzun süre kara listede yer alır.

Kara listeden çıkmak için öncelikle borcunuzu ödemeli ardından da bankadaki güven notunuz olan kredi notunuzu yükseltmelisiniz. Ancak kara listeden çıkmak kolay değildir. Kara listede olup olmadığınızı öğrenmek için bankaya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka size kredi vermezse kara listedesinizdir.

Kara listede miyim?

Kara listede olup olmadığınızı öğrenmenin iki yolu vardır. Bu yollardan ilki bankaya giderek direk olarak bilgi almaktır. Diğer yöntem ise Findeks uygulamasıdır. Findeks uygulamasına 8 TL ödeyerek kredi notu sorgulaması yapabilirsiniz. Findeks uygulamasıyla bankalardaki tüm hareketlerinizi öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
KrediKara Liste
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