İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Kapıcı maaşları ne kadar? 2021 Kapıcı brüt maaş hesaplama

Kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde, Kapıcı maaşları ne kadar? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:05
Kapıcı maaşları ne kadar? 2021 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Takip Et:

Kapı maaşları asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Konutlarda çalışmakta olan apartman görevlileri ve kapıcıların maaşları brüt asgari ücrete göre belirlenir. Kapı maaş ortalamaları çalışanlara göre değişiklik gösteriyor. Kapıcılar gelir vergilerinden muaftırlar ve bu nedenle AGİ indirimleri söz konusu olmaktadır.

Kapı maaşları ne kadar oldu?

Kapı maaşları;

Brüt maaşları eğer emekli değilse yalnızca yüzde 14 SGK prim payı ile yüzde 1 işsizlik prim payı kesilerek net maaş bulunur,

Gelir vergisinden muaf tutulduklarından brüt maaşlarına vergi kesintisi veya damga vergisi kesintisi uygulanmaz.

2020 kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu

1 Ocak 2020 itibariyle 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde brütten nete konut kapıcı maaş hesaplamalarıyla ödenecek asgari net maaşları;

Brüt maaş: 2943.00 TL,

SGK Payı (yüzde 14) 412.02 TL,

İşsizlik primi (yüzde 1) 29.43 TL,

Net maaş 2.501.55

Kapıcı asgari ücret

2020

Kapıcılara ödenen brüt asgari ücret 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde 2943 TL’den hesaplanacak. Ödenecek en düşük aylık tutarsa 2501.55 TL’dir.

Emekli kapıcı maaşları ne kadar?

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde emekli kapıcı asgari ücret 2020 hesaplamaları;

Brüt maaş: 2943 TL,

SGK primi (%7.5) 220.73,

Net maaş: 2722.28 TL

2020 kapıcı SSK primi

Apartman görevlileri maaş tutarlarında aylık prim tutarı 956.47 TL,

Prim borçları bulunuyorsa aylık prim tutarı 1103.62 TL olacaktır.

Kapıcı emekli maaşı ne kadar?

2020 kapı maaşı ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Prim ödemesi asgariden ödeyenlere en düşük tutardan emekli maaşı bağlanacak. Prim ödemesi asgariden yapıldığından bağlanacak emekli maaşı yüksek olmamaktadır.

Kapıcı / apartman görevlisi SGK bildirimi

Türkiye’de prim hizmet beyannamesine geçildi ve SGK bildirgesi muhtasar ile birleşti. Kapıcı bildirgesiyle e-bildirge  v2 uygulamasından verilebiliyor. Uygulamaya geçiş başvurusu yapmanız halinde sistem tahakkuku her ay orotmatik olarak yapılacaktır.

Emekli kapıcı çalıştırmak yasal mıdır?

Kişiler emekliliği tamamlandıktan sonra SGK primine tabii olarak çalışabilmektedir. Bu süreçte emekli maaşında kesinti yapılmaz ve normal çalışanların tazminat hakkıda ve diğer özlük haklarına sahipler.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapıcı Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabirleri ve yorumları
Kapıcı maaşları ne kadar? 2021 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik parası kredi kartı ile ödenir mi? 2021 bedelli askerlik kredisi hangi bankalar veriyor?
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2021 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT'den Emeklilere 60 aya varan kredi
Stajyerlere maaş vermek zorunlu mu? 2021 Stajyer maaşları ne kadar?
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2021 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
2019 YDS sonbahar sınavına kaç gün kaldı? YDS hangi tarihte yapılacak?
Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Nur Yerlitaş koronavirüsten mi öldü ? neden öldü? Nur Yerlitaş hastalığı neydi?
48 saat evde kal nedenleri ne? Kırmızı alarm nedir? 48 saat neden çıkmamalıyız? Sağlık Bakanlığından uyarı!
4 Aşamalı normalleşme yol haritası nedir? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?
Bim indirimli ürünler kataloğu 14 Ocak 2021 Perşembe indirim fırsatları
14 Ocak 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Show TV canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Ocak 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 14 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.