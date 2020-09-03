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Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 3 Eylül Perşembe 23:36 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 23:36
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
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Kapı maaşları asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Konutlarda çalışmakta olan apartman görevlileri ve kapıcıların maaşları brüt asgari ücrete göre belirlenir. Kapı maaş ortalamaları çalışanlara göre değişiklik gösteriyor. Kapıcılar gelir vergilerinden muaftırlar ve bu nedenle AGİ indirimleri söz konusu olmaktadır.

Kapı maaşları ne kadar oldu?

Kapı maaşları;

Brüt maaşları eğer emekli değilse yalnızca yüzde 14 SGK prim payı ile yüzde 1 işsizlik prim payı kesilerek net maaş bulunur,

Gelir vergisinden muaf tutulduklarından brüt maaşlarına vergi kesintisi veya damga vergisi kesintisi uygulanmaz.

2020 kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu

1 Ocak 2020 itibariyle 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde brütten nete konut kapıcı maaş hesaplamalarıyla ödenecek asgari net maaşları;

Brüt maaş: 2943.00 TL,

SGK Payı (yüzde 14) 412.02 TL,

İşsizlik primi (yüzde 1) 29.43 TL,

Net maaş 2.501.55

Kapıcı asgari ücret

2020


Kapıcılara ödenen brüt asgari ücret 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde 2943 TL’den hesaplanacak. Ödenecek en düşük aylık tutarsa 2501.55 TL’dir.

Emekli kapıcı maaşları ne kadar?

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde emekli kapıcı asgari ücret 2020 hesaplamaları;

Brüt maaş: 2943 TL,

SGK primi (%7.5) 220.73,

Net maaş: 2722.28 TL

2020 kapıcı SSK primi

Apartman görevlileri maaş tutarlarında aylık prim tutarı 956.47 TL,

Prim borçları bulunuyorsa aylık prim tutarı 1103.62 TL olacaktır.

Kapıcı emekli maaşı ne kadar?

2020 kapı maaşı ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Prim ödemesi asgariden ödeyenlere en düşük tutardan emekli maaşı bağlanacak. Prim ödemesi asgariden yapıldığından bağlanacak emekli maaşı yüksek olmamaktadır.

Kapıcı / apartman görevlisi SGK bildirimi

Türkiye’de prim hizmet beyannamesine geçildi ve SGK bildirgesi muhtasar ile birleşti. Kapıcı bildirgesiyle e-bildirge  v2 uygulamasından verilebiliyor. Uygulamaya geçiş başvurusu yapmanız halinde sistem tahakkuku her ay orotmatik olarak yapılacaktır.

Emekli kapıcı çalıştırmak yasal mıdır?

Kişiler emekliliği tamamlandıktan sonra SGK primine tabii olarak çalışabilmektedir. Bu süreçte emekli maaşında kesinti yapılmaz ve normal çalışanların tazminat hakkıda ve diğer özlük haklarına sahipler.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 23:36
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Anahtar Kelimeler:
Kapıcı Maaş
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