İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Kapıcı asgari ücret 2020

Birçok kişinin merak ettiği Kapıcı asgari ücret hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 13 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak Kapıcı asgari ücret konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 07:55
Kapıcı asgari ücret 2020
Takip Et:

Kapı maaşları asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Konutlarda çalışmakta olan apartman görevlileri ve kapıcıların maaşları brüt asgari ücrete göre belirlenir. Kapı maaş ortalamaları çalışanlara göre değişiklik gösteriyor. Kapıcılar gelir vergilerinden muaftırlar ve bu nedenle AGİ indirimleri söz konusu olmaktadır.

Kapı maaşları ne kadar oldu?

Kapı maaşları;

Brüt maaşları eğer emekli değilse yalnızca yüzde 14 SGK prim payı ile yüzde 1 işsizlik prim payı kesilerek net maaş bulunur,

Gelir vergisinden muaf tutulduklarından brüt maaşlarına vergi kesintisi veya damga vergisi kesintisi uygulanmaz.

2020 kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu

1 Ocak 2020 itibariyle 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde brütten nete konut kapıcı maaş hesaplamalarıyla ödenecek asgari net maaşları;

Brüt maaş: 2943.00 TL,

SGK Payı (yüzde 14) 412.02 TL,

İşsizlik primi (yüzde 1) 29.43 TL,

Net maaş 2.501.55

Kapıcı asgari ücret

2020


Kapıcılara ödenen brüt asgari ücret 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde 2943 TL’den hesaplanacak. Ödenecek en düşük aylık tutarsa 2501.55 TL’dir.

Emekli kapıcı maaşları ne kadar?

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde emekli kapıcı asgari ücret 2020 hesaplamaları;

Brüt maaş: 2943 TL,

SGK primi (%7.5) 220.73,

Net maaş: 2722.28 TL

2020 kapıcı SSK primi

Apartman görevlileri maaş tutarlarında aylık prim tutarı 956.47 TL,

Prim borçları bulunuyorsa aylık prim tutarı 1103.62 TL olacaktır.

Kapıcı emekli maaşı ne kadar?

2020 kapı maaşı ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Prim ödemesi asgariden ödeyenlere en düşük tutardan emekli maaşı bağlanacak. Prim ödemesi asgariden yapıldığından bağlanacak emekli maaşı yüksek olmamaktadır.

Kapıcı / apartman görevlisi SGK bildirimi

Türkiye’de prim hizmet beyannamesine geçildi ve SGK bildirgesi muhtasar ile birleşti. Kapıcı bildirgesiyle e-bildirge  v2 uygulamasından verilebiliyor. Uygulamaya geçiş başvurusu yapmanız halinde sistem tahakkuku her ay orotmatik olarak yapılacaktır.

Emekli kapıcı çalıştırmak yasal mıdır?

Kişiler emekliliği tamamlandıktan sonra SGK primine tabii olarak çalışabilmektedir. Bu süreçte emekli maaşında kesinti yapılmaz ve normal çalışanların tazminat hakkıda ve diğer özlük haklarına sahipler.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 07:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapıcı Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor

Popüler Haberler

Kapıcı asgari ücret 2020
Düşük faizli bedelli askerlik kredisi veren bankalar 2020 bedelli askerlik kredisi ne kadar?
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2020
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Altın ne kadar oldu? 13 Eylül 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 13 Eylül 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Lazer epilasyon zararlı mıdır? Lazer epilasyon kanser yapar mı? Yumurtalıklara zarar verir mi?
Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır? Evde doğal dezenfektan yapmak için malzemeler ve yapılışı
Sağlık hizmetlerinden yararlanma sorgulama işlemleri
Star TV Babil 2. sezonda Ozan Güven rol alacak mı?
2019 Yılında Polis Özel Harekat Alımı Olacak Mı? PÖH Alımı Başvuru Şartları Neler?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi çekim yerleri ve mekanları
12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Eylül 2020 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
A101 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Hafta A101’de İndirimli Hangi Ürünler Var?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 13 Eylül 2020 Pazar
Kuzey Yıldızı dizisi Bahar kimdir? Melis Sabah'ın hayatı!
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Eylül 2020 Pazar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.