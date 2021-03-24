Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma

Yeni bir iş fikri olan köpek yetiştiriciliğini genellikle köpeklere karşı ilgisi olan kişiler yapmaktadır. Hem sevdiği işi yapmak hem de bu işten para kazanmak birçok kişinin hayalidir. Köpek çiftliği kurmak isteyen kişiler öncelikle yüksek fiyatlı köpekler yerine maliyeti düşük ve daha çok tercih edilen köpekleri seçmelidir. Bu kapsamda da kangal köpeği yetiştiriciliği öne çıkmaktadır.

Kangal yetiştiriciliği nedir?

Gün geçtikçe daha çok önem kazanan kangal cinsi köpeklerin özel incelikleri bulunmaktadır. Köpek cinsleri arasında çok değerli olan kangallar için önemli olan nokta, ırkın özelliklerine uygun şartlarda bakımının sağlanması gerekmektedir. hatta kangal köpekler için festivaller bile düzenlenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kangal köpeği yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekmiş ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştır:

“Anadolu’ya özgü gen kaynaklarının korunması ve tüm saflığıyla gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla, Kangal yetiştiriciliğine Ulaş Tarım İşletmemizde 1986, hem Kangal hem de Akbaş #çoban köpeği yetiştiriciliğine ise Karacabey #Tarım İşletmesi Müdürlüğümüzde 1992 yılında başladık. 2020 yılı ağustos ayına kadar 72 baş enik doğdu ve 197 baş köpekle devam etmekteyiz. Gen kaynaklarımızı koruyup gelecek nesillere tüm saflığıyla aktarılması için yaşatıyoruz. “

Kangal nasıl büyütülür?

Kangal cinsi köpeklerin barınakları, kangalların yetiştirilme amaçlarına göre belirlenmektedir. Tek başına ya da topluluk halinde yetiştirilecek kangalların barınakları farklı olmaktadır. Tek bir kangalın barınması için kulübeler yeterli olmakla birlikte bu kulübeler plastik, ahşap ya da betonarme olabilmektedir. Kulübelerin çatı kısımları eğimli olup, ön kısmında çıkıntılı bir bölme olması gerekir. Kulübelerin iç kısımları düz ve boyalı olmalı ve çivi çıkıntısı olmamalıdır. Kulübenin büyüklüğü ise kangalın boyutuna göre ayarlanmalıdır. Ölçü verilmesi gerekirse bir kangalın kulübesi 1 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olmalıdır. Kangalın kulübe içerisinde rahat hareket edebilmesi ve ayağa kalkabilecek durumda olması önemlidir.

Kulübeler hijyen açısından belirli aralıklarla temizlenmeli ve kulübe nemli ya da rutubetli olmamalıdır. Barınak, zemin topraktan bir metre yüksekte olmalıdır.

Toplu olarak yetiştirilecek kangalların barınakları ise içerisinde yaşayacak köpek sayısına göre değişmektedir. Toplu barınaklarda hayvanları soğuk havalarda girebileceği bir bölüm ve çiftleşme ya da doğum kısımları da olmalıdır. Bu bölümler aynı çatı altında bölüm bölüm olmalı ve aralarında 2 metrelik koridor bulunmalıdır. Koridorun sağ ve sol bölümlerinde 3-5,5 metrelik kulübeler bulunmalı ve yüksekliği 2,5 metre olmalıdır. Aydınlık olması gereken kulübenin etrafı köpeklerin atlamaması için yaklaşık 2 metre yüksekliğinde yapılması gerekir.

Kangal besleme teknikleri nelerdir?

Kangal yetiştiriciliği yapman isteyen kişilerin öncelikle hayvanların beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Burada kullanılacak yemek ve su kabı öne çıkmaktadır. Su kabı paslanmaz çelik veya galvanizli sacdan yapılmış olmalıdır. Bu su kapları en az 15 litre su kapasitesine sahip olmalı ve her zaman temiz tutulmalıdır. Köpeklere su yaz mevsiminde soğuk olarak, kış mevsiminde ise ılık olarak verilmelidir. Yemek kapları ise krom çelikten yapılmış ve 3 litrelik kapasiteye sahip olmalıdır. Kangallar yemeklerini yedikten sonra kapları sabunlu su ile yıkanmalı ve temiz su ile durulanmalıdır.

Kangal yetiştiriciliği ve bakımı

Kangalların bakımında tarak, mandal ve fırça kullanılmaktadır. Fırça sert plastikten olmalı, tarak ise paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Tarakta diş aralığı 1 mm olarak seçilmelidir. Mandal ise deri ya da bez kayışları ile bağlanma zincirlerini birbirlerine bağlamakta kullanılır.

Kangal köpekler için sivri çıkıntılı tasma, ağızlık, deri tasma, sevk kayışı ve bağlama zincirli tasma kullanılmaktadır.

Sivri çıkıntılı tasma: kangalın başka bir köpekle boğuştuğunda zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılır. Bu tasmalar demirden ve dışa doğru sivri çıkıntılı olarak tasarlanır.

Ağızlık: Kangalın çevresindeki hayvanlara zarar vermesini engellemek için kullanılmaktadır. Ağızlık, yumuşak deriden veya plastikten üretilmiş olmalıdır.

Deri tasma: tasma, kangalın boynuna iki parmak genişliğinde takılmalıdır ve hayvanı boğmayacak genişlikte olmalıdır.

Sevk kayışı: Köpeğin sevki için kullanılan tasma çeşididir. Derinden ve ipten üretilmektedir.

Bağlama zincirli tasma: Köpeğin bir yere bağlanması için kullanılır. Bunun için mutlaka deri tasma ile kullanılması gerekir. Uzunluğu en az iki metre olmalıdır.

Köpek Çiftliği Kurma Şartları Nelerdir?

Her işte olduğu gibi köpek çiftliği kurmak için de belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

Köpek besleme iznin olması,

Köpeklerin kendi cinsleri çiftleşecek olması,

İşletmenin ruhsatının olması,

Arazinin seçilmiş olması,

Veteriner bulundurulması,

Her köpek için 1 erkek ve 1 dişi köpek bulunması gerekir.

Köpeklerin bir yıl içerisinde en az iki kez doğum yaptığını da hatırlatalım. Doğumlarda çoğu zaman 5 adet yavru doğar.. Köpek çiftliği kurma şartları doğru bir şekilde tamamlanırsa yavru köpekler sağlıklı bir şekilde büyür ve böylelikle köpek çiftliği işinden kar elde edebilirsiniz.

Köpek çiftliğinden nasıl para kazanılır?

Köpek çiftliğinden para kazanmak isteyen kişilere belirtmeliyiz ki köpek çiftliğinden kar elde edebilmek için acele etmemek ve sabır olmak gerekir. Kar elde etmek için yetiştirilen tür ve üretim kapasitesi dikkate alınmalıdır. Köpek çiftliğinde kar etmek için köpeklerin kendi cinsleri ile çiftleşmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde köpekler kendi cinsleri dışında başka cinslerle çiftleşir ise ucuz fiyatlardan satışları gerçekleşir ve işletme kar elde edemez. Bunun önüne geçebilmek için köpek cinslerini farklı bölümlerde yetiştirilmesi gerekir. Böylelikle safkan köpekler yetiştirip satarken para kazanır ve kar elde edebilirsiniz.