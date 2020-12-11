İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 16:45
Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Takip Et:

Son yıllarda sıkça gündem gelen asgari ücret tartışmaları yine alevlendi. Yapılan zamlar sonrası vatandaşlar asgari ücretin düşük kalmasına tepki gösterirken, diğer ülkelerdeki asgari ücret tutarlarını araştırmaya başladı.

Kanada asgari tutarı ne kadar?

Kanada’da resmi olarak belirlenmiş bir asgari ücret yoktur. Tıpkı Amerika ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi Kanada da eyaletlere göre yönetildiği için asgari ücret farklılık göstermektedir. Kanada’da asgari ücretin en yüksek olduğu eyalet Ontario eyaletidir. Bu eyalette asgari ücret 14 dolardır. En düşük asgari ücreti ise Saskatchewan eyaleti vermektedir. Buradaki tutar ise 10.96 dolardır.

Kanada emek harcama şartları

Eyaletlere göre farklılık gösteren emek harcama şartları BC, MB, SK ve YK eyaletlerinde ve tüm federal kurumlarda ortaktır. Burada emek harcama saati 40 saattir. AB, NB, NF, ON ve PQ eyaletlerinde haftalık emek harcama saati 44 saattir. NS ve PE eyaletlerinde ise bu süre 48 saattir.

Kanada fiyatlar

Kanada’da şehir merkezi dışında bir evin kirası ortalama 625 Kanada doları ile 1300 Kanada Doları arasında değişmektedir. Şehir merkezine yakın bölgelerde ise bu rakam 750 ila 1.700 Kanada Doları arasındadır.

Market fiyatlarına bakıldığında 1 litre süt 2.10 Kanada Doları, yarım kilo beyaz ekmek 2.80 Kanada Doları, 12’li yumurta 3.30 Kanada Doları, 1 kilo yerel peynir 12 Kanada Dolarıdır. İçeceklere bakıldığında 1.5 litre su 2.20 Kanada Doları, bir şişe şarap 15 Kanada Dolar ve yarım litre yerli bire 2.60 Kanada Dolarıdır. 1 paket Marlboro marka sigara ise 13 Kanada Dolarıdır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 16:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmekAsgari ücretKanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği

Popüler Haberler

Kanada’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma formu
Netflix Fate The Winx Saga ne zaman başlayacak?
Güreş Dünya Kupası ne zaman yapılacak? Türkiye'yi güreşte temsil edecek sporcular ve dünya kupası tarihi
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Mazeret izni ayda kaç gündür? 2020 Mazeret izni çeşitleri ve süreleri
Airpods Max kullaklık özellikleri ve fiyatı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Markus kimdir? Kaan Taşaner hakkında bilgiler
Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller
Çok Güzel Hareketler bilet fiyatları ne kadar? ÇGHB biletleri nereden alınıyor?
KYK öğrenim kredisi nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? KYK öğrenim kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler
DASK belgesi çıkarmak için neler gereklidir, hangi evraklar?
MEB 2020 sömestir tatili ne zaman? MEB yarıyıl karne ve tatil tarihleri belli oldu!
Rüyada köpek görmek ne demektir? Rüyada köpek görmenin anlamı ve tabiri
2021 yılında altın fiyatları ne olur? Altın yükselecek mi, çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
Adana'da bulunan Fen Liselerinin 2021 yılı için taban puanları!
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.