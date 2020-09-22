İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? hakkında tüm yeni gelişmeleri 22 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 16:42
Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Takip Et:

Son yıllarda sıkça gündem gelen asgari ücret tartışmaları yine alevlendi. Yapılan zamlar sonrası vatandaşlar asgari ücretin düşük kalmasına tepki gösterirken, diğer ülkelerdeki asgari ücret tutarlarını araştırmaya başladı.

Kanada asgari tutarı ne kadar?

Kanada’da resmi olarak belirlenmiş bir asgari ücret yoktur. Tıpkı Amerika ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi Kanada da eyaletlere göre yönetildiği için asgari ücret farklılık göstermektedir. Kanada’da asgari ücretin en yüksek olduğu eyalet Ontario eyaletidir. Bu eyalette asgari ücret 14 dolardır. En düşük asgari ücreti ise Saskatchewan eyaleti vermektedir. Buradaki tutar ise 10.96 dolardır.

Kanada emek harcama şartları


Eyaletlere göre farklılık gösteren emek harcama şartları BC, MB, SK ve YK eyaletlerinde ve tüm federal kurumlarda ortaktır. Burada emek harcama saati 40 saattir. AB, NB, NF, ON ve PQ eyaletlerinde haftalık emek harcama saati 44 saattir. NS ve PE eyaletlerinde ise bu süre 48 saattir.

Kanada fiyatlar

Kanada’da şehir merkezi dışında bir evin kirası ortalama 625 Kanada doları ile 1300 Kanada Doları arasında değişmektedir. Şehir merkezine yakın bölgelerde ise bu rakam 750 ila 1.700 Kanada Doları arasındadır.

Market fiyatlarına bakıldığında 1 litre süt 2.10 Kanada Doları, yarım kilo beyaz ekmek 2.80 Kanada Doları, 12’li yumurta 3.30 Kanada Doları, 1 kilo yerel peynir 12 Kanada Dolarıdır. İçeceklere bakıldığında 1.5 litre su 2.20 Kanada Doları, bir şişe şarap 15 Kanada Dolar ve yarım litre yerli bire 2.60 Kanada Dolarıdır. 1 paket Marlboro marka sigara ise 13 Kanada Dolarıdır.



Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmekAsgari ücretKanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

Popüler Haberler

Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Devlet destekli traktör kredisi nasıl çekilir? Şartları nedir?
Doğum parası ödemesi ne kadardır? 2020 – Doğum Parası Başvuru Şartları Nelerdir?
Aşure Günü ne zaman? Aşure günü 2019'da hangi tarihte olacak?
TSK subay maaşları ne kadardır? Çalışma sürelerine ve rütbelerine göre 2019 TSK subay maaşları
Esnaf kefalet kredi için kaç kefil istiyor? Esnaf kefaletten çekilen borç ödenmezse ne olur?
Güncel gümüş fiyatları 22 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.