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Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021

30 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 16:53
Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
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Son yıllarda sıkça gündem gelen asgari ücret tartışmaları yine alevlendi. Yapılan zamlar sonrası vatandaşlar asgari ücretin düşük kalmasına tepki gösterirken, diğer ülkelerdeki asgari ücret tutarlarını araştırmaya başladı.

Kanada asgari tutarı ne kadar?

Kanada’da resmi olarak belirlenmiş bir asgari ücret yoktur. Tıpkı Amerika ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi Kanada da eyaletlere göre yönetildiği için asgari ücret farklılık göstermektedir. Kanada’da asgari ücretin en yüksek olduğu eyalet Ontario eyaletidir. Bu eyalette asgari ücret 14 dolardır. En düşük asgari ücreti ise Saskatchewan eyaleti vermektedir. Buradaki tutar ise 10.96 dolardır.

Kanada emek harcama şartları

Eyaletlere göre farklılık gösteren emek harcama şartları BC, MB, SK ve YK eyaletlerinde ve tüm federal kurumlarda ortaktır. Burada emek harcama saati 40 saattir. AB, NB, NF, ON ve PQ eyaletlerinde haftalık emek harcama saati 44 saattir. NS ve PE eyaletlerinde ise bu süre 48 saattir.

Kanada fiyatlar

Kanada’da şehir merkezi dışında bir evin kirası ortalama 625 Kanada doları ile 1300 Kanada Doları arasında değişmektedir. Şehir merkezine yakın bölgelerde ise bu rakam 750 ila 1.700 Kanada Doları arasındadır.

Market fiyatlarına bakıldığında 1 litre süt 2.10 Kanada Doları, yarım kilo beyaz ekmek 2.80 Kanada Doları, 12’li yumurta 3.30 Kanada Doları, 1 kilo yerel peynir 12 Kanada Dolarıdır. İçeceklere bakıldığında 1.5 litre su 2.20 Kanada Doları, bir şişe şarap 15 Kanada Dolar ve yarım litre yerli bire 2.60 Kanada Dolarıdır. 1 paket Marlboro marka sigara ise 13 Kanada Dolarıdır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
EmekAsgari ücretKanada
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