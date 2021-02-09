İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?

Okurlarımız tarafından merak edilen Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada yaşam şartları nasıl? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Kanada asgari ücret ne kadar? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 16:48
Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?
Takip Et:

Son yıllarda sıkça gündem gelen asgari ücret tartışmaları yine alevlendi. Yapılan zamlar sonrası vatandaşlar asgari ücretin düşük kalmasına tepki gösterirken, diğer ülkelerdeki asgari ücret tutarlarını araştırmaya başladı.

Kanada asgari tutarı ne kadar?

Kanada’da resmi olarak belirlenmiş bir asgari ücret yoktur. Tıpkı Amerika ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi Kanada da eyaletlere göre yönetildiği için asgari ücret farklılık göstermektedir. Kanada’da asgari ücretin en yüksek olduğu eyalet Ontario eyaletidir. Bu eyalette asgari ücret 14 dolardır. En düşük asgari ücreti ise Saskatchewan eyaleti vermektedir. Buradaki tutar ise 10.96 dolardır.

Kanada emek harcama şartları

Eyaletlere göre farklılık gösteren emek harcama şartları BC, MB, SK ve YK eyaletlerinde ve tüm federal kurumlarda ortaktır. Burada emek harcama saati 40 saattir. AB, NB, NF, ON ve PQ eyaletlerinde haftalık emek harcama saati 44 saattir. NS ve PE eyaletlerinde ise bu süre 48 saattir.

Kanada fiyatlar

Kanada’da şehir merkezi dışında bir evin kirası ortalama 625 Kanada doları ile 1300 Kanada Doları arasında değişmektedir. Şehir merkezine yakın bölgelerde ise bu rakam 750 ila 1.700 Kanada Doları arasındadır.

Market fiyatlarına bakıldığında 1 litre süt 2.10 Kanada Doları, yarım kilo beyaz ekmek 2.80 Kanada Doları, 12’li yumurta 3.30 Kanada Doları, 1 kilo yerel peynir 12 Kanada Dolarıdır. İçeceklere bakıldığında 1.5 litre su 2.20 Kanada Doları, bir şişe şarap 15 Kanada Dolar ve yarım litre yerli bire 2.60 Kanada Dolarıdır. 1 paket Marlboro marka sigara ise 13 Kanada Dolarıdır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmekAsgari ücretKanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sayısal loto sonuçları açıklandı! Kazandıran şanslı numaralar
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu

Popüler Haberler

Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?
2021 Recep, Şaban ve Ramazan 3 aylar başlangıç tarihi ne zaman?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Survivor yarışmacı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek kimdir, nereli yaşı Kaç?
9 Şubat 2021 Salı Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Lakers – Thunder NBA basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kanunsuz Topraklar konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
Açık öğretim okulu öğrencileri bekçilik için başvuru yapabilir mi?
Kurşun dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Kurşun tekrar bölümü günleri ve saatleri
Günlük burç yorumları 2 Eylül 2019 Pazartesi - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
SGK’dan Avans Alma Şartları Nedir? Kimler Avans Alabilir? SGK Avans Miktarı
Kredi kartına tanımlı telefon numarası nasıl değiştirilir?
9 Şubat 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021
TRT 1 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.