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Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı! 4 Eylül 2020 Cuma Kredi borcu erteleme şartları nelerdir?

Birçok kişinin merak ettiği Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı! Kredi borcu erteleme şartları nelerdir? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı! Kredi borcu erteleme şartları nelerdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:35
Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı! 4 Eylül 2020 Cuma Kredi borcu erteleme şartları nelerdir?
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Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçirenleri kapsayan karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ekonomik zarar yaşayan esnaf ve sanatkarların rahatlayabilmesini öngören düşük faizli banka kredisi borçlarının üç ay ertelenmesine karar verildi.

3 ay kredi erteleme fırsatı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zarar gören işyerlerindeki zararların ortadan kaldırılabilmesi için bankalardan kredi erteleme olanağı sağlanır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlara erteleme kararı alınmıştır. Karar çerçevesinde Halkbank’tan alınan düşük faizli kredilere üç ay erteleme fırsatı sağlanacak.

Borç ertelemeleri çerçevesinde olmak üzere bazı koşullar bulunmaktadır. Böylelikle kredi erteleme talebinde bulunacak işletmelerin hiçbir personelini işten çıkarmaması gerekir. Öte yandan ilgili tarih aralığında da işten çıkarma olmayıp kredi ertelemesi yapan işletme erteleme talebinde bulunduğunda konuyla ilgili taahhüt verilecek. Taahhüt verilmesini müteakip eğer firma çalışanını işten çıkarırsa, işletme kredi ertelemeleri geçersiz kabul edilecek.

Kredi borcu erteleme şartları nelerdir?

Kredi kartı borç ertelemesine başvuruda bulunacak olanların bazı şartları taşıması gerekir. Bu çerçevede;

1 Ağustos tarihi itibariyle,


Kredi borcunun ertelenmesi talepleri; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Halkbank’tan alınan kredilerde uygulanır,

Kredi kapsamında kredi borcu 1 Temmuz – 30 Eylül 2020 aralığında borç ödeme süreleri dolduğunda borç ifası 1 Temmuz öncesinde yapılmadıysa, faiz uygulanmak suretiyle üç ay erteleme yapılabilir.

Borç erteleme sürecinde kredi aldığınız sürede belirlenen vadelerde değişiklik yaşanmaz, erteleme sürecinde de taksit ödemesi yapılmıyor.

Erteleme dönemindeki gelir kaybı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenir,

Borç ertelemeleri yapanların aynı talebi iletmeleri durumunda Halkbank’tan ihtiyaç kredisi çekilebilir,

Erteleme süresinde taksit ile anapara borcuyla birlikte faiz oranlarının borçlu kişiye yansıtılacak bölümüne ilişkin banka ve sigorta işlemi kalan taksitlerle eşit olarak mevcut tutara eklenir.

Hangi bankalar kredi borcu erteleme yapabilir?

Halkbank ile birlikte Yapı Kredi, QNB Finansbank, İş Bankası, TEB, Denizbank, Kuveyt Türk, Eximbank, Şekerbank, Odea Bank, Altenatifbank, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ile Vakıfbank salgın sürecinde esnaf ve sanatkarlardan almış oldukları kredilerde borç erteleme yapabiliyorlar. Bu süreç bankalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kredi borcu erteleme süresi ve şartları farklılık gösterebilmektedir. Kamu bankalarının dışındaki bankalarda borç erteleme talepleri gelecek dönemde ödenecek ana tutara göre faiz uygulanabiliyor. Borç erteleme halinde bazı durumlar farklı şekillerde kredi çekilmesini engellerler. Borç erteleme süresi de yine bankalara bağlı olarak değişiklik gösterir.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:35
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Kredi ErtelemeKredi Erteleme Kampanyası
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