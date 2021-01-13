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Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?

Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ? ile ilgili yeni ayrıntılar 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 13 Ocak 2021 gününe ait Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:17
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?
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Yapılan ihalelere katılmak için aranan şartların başında gelen SGK’da borcu yoktur yazısı almak için neler yapılacağı merak edilmeye devam ediyor. Kamu kurumları tarafından yapılan arsa, araç, dükkan gibi ihalelere katılabilmek için aranan şartlar genel hatları ile bilinirken en merak edilen konu ihale borcu yoktur yazısı olmaktadır.

Yazıyı alabilmek için prim borcunuz olsa dahi, SGK tarafından belirlenen limitin altında olan borçlar SGK borcu yoktur yazısı almanıza yardımcı olabilmektedir.

İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?

İhaleye girebilmek içi gerekli olan SGK borcu yoktur yazısı alabilmek için gerçek kişilerin 4/B Bağ-Kur prim borçları hesaplanırken aynı zamanda işçi çalıştırıyorsa işçilerin de primlerine bakılmaktadır. Tüzel kişiler için ise sadece SSK işveren prim borçlarına bakılmaktadır.

  • İşveren 4/A SSK prim borçlarında üst limit ihale tarihi itibariyle geçerli olan prime esas kazanç tavanının 3 katıdır. Yani 2021 yılında tavan prime esas kazanç 22.072,50 TL olduğu için ödeme vadesi geçmiş ve 66.217,50 TL ye kadar olan borçlar kesinleşmiş borç kabul edilmez ve bu tutara kadar olan borçlar için ihale borcu yok yazısı alınabilir.
  • 4b Bağ-Kur prim borçlarında ise ihaleye katılmak için ihalelerde SGK borç limiti brüt asgari ücretin 3 katıdır. Brüt asgari ücret 2021 yılında 2.943,00 TL olduğu için ihaleye katılmak için alınacak SGK borcu yok yazılarında Bağ-Kur için ihale SGK borç sınırı 8.829 TL olacaktır. Eğer son ödeme vadesi geçmiş Bağ-Kur prim borcu belirlenen ihalede Bağ-Kur borcu limiti üzerinde ise borcu yok yazısı alınamaz.
  • Eğer e-borcu yok aktivasyonunuz yoksa hemen başvuru yapıp aktifleştirerek SGK borcu yok yazılarınızı online alabilirsiniz.

İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021

  • Yapılandırma ya da taksitlendirme kapsamında olup düzenli ödenen prim borçları yukarıdaki toplam borç hesabına dahil edilmemektedir.
  • Yine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü geçmeyen SGK idari para cezası borçları da henüz kesinleşmemiş alacak olarak sayıldığından ihale borcu almada engel değildir.
  • Son ödeme vadesi geçmemiş cari prim borçları da kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilmez.

 

İhale tarihi itibariyle SGK borcu olanlar

İhaleye giriş yaptıktan sonra ki süreçte istenen ilk belgeden bir tanesi olan SGK borcu yoktur belgesidir. İhalenin yapıldığı tarih itibariyle borcunuz belirtilenden az ile ihaleye katılabilirsiniz. Eğer borcunuz SGK tarafından belirlenen limitin üzerinde ise bu belgeyi alamaz ve ihaleye katılamazsınız.

İhalelere girebilmek için vergi borcu sınırı 2021 yılında ne kadardır?

2021 yılı için belirlenen vergi sınırlandırmasında son ödeme vadesi geçmiş borçların 5.000 TL’nin altında olmak zorundadır. İhale için vergi limiti 5.000 TL üzerinde olan kişilerin borçlarını ödemeleri durumlarında ihaleye katılmalarının önünde bir engel bulunmazken SGK borcu yoktur belgesi alamayan kişiler ihaleden otomatik olarak elenir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 09:17
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