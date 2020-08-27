Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!

657 nolu kanuna bağlı olarak çalışan kamu kurumuna hizmet eden mimar ve mühendislerin zamları belli oldu. Temmuz ayı maaşlarında uygulanan zam memurlara ve mühendislere ne oranda yansıyacak oldukça merak ediliyor…

İmar alan denildiği zaman en önemli meslek grubunu oluşturan mimarlar ve mühendislerin bir kısmı özel kurumlarda mesleklerini icra ederlerken bir kısmı ise kamuya hizmet vermektedir. Kamu alanındaki imarları uygulayan mimar ve mühendislerin uygulanan temmuz ayı zammından ne oranda yararlandıkları merakla beklenirken nihayet oranlar açıklandı.

İlk zamlı maaşların ocak ayında yatmasının ardından yıl içindeki ikinci zam temmuz ayının 15’inde maaşlara yansımaktadır. Bu zamma toplu sözleşme ve enflasyon zammı adı verilmektedir.

2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda. Memur maaşlarına 2020'nin ilk altı ayı %4 zam uygulandı. Diğer altı ay için ise %4 zam uygulanacak.

Haziran ayı enflasyon oranlarına göre Memurlar net olarak %4 zam ve buna ek olarak memur ve emekliler %1,75 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Yapılan bu zam oranları temmuz ayı maaşlarına yansıyacak ve ayın 15’inde hesaplara yatacak.

2020 yılı için bu oran %4+%4 iken, 2021 yılı içinse %3+%3 oranında hakem heyeti tarafından imzalanarak duyuruldu.

Mühendis ve Mimarların 2020 Yılı Net Maaşı

Gösterge Oran Tutar

Gösterge Aylığı (1/1) 1,320 200.51 TL

Ek gösterge aylığı 3,600 546,85 TL

Taban aylığı 2,377.69 TL

Yan ödeme aylığı 1,775 85,51 TL

Özel hizmet tazminatı 160 2,308.93 TL

Ek ödeme 150 2,164.62 TL

Kesintiler Oran Tutar

Gelir vergisi 15.00 % -146.75 TL

Damga vergisi 7.59 ‰ -58.32 TL

G.S.S Primi 5.00 % -271.170 TL

M.Y.Ö Sigortası 9.00 % - 489.06 TL

BES kesintisi 3.00 % -163.00 TL

Toplam

İstihaklar Toplamı 7,684.11 TL

Kesintiler Toplamı -1,128.83 TL

Net

6,555.28 TL

Maaş