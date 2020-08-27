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Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!

İlk zamlarını Ocak ayında alan kamu yararına hizmet eden mimar ve mühendisler ikinci zam oranlarını merakla bekliyorlardı.Temmuz ayı zam oranları nihayet açıklandı.İmar görevlisi mimar ve mühendislerin zam sonrası ilk zamları temmuz ayı maaşlarına yansıdı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:21
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!
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657 nolu kanuna bağlı olarak çalışan kamu kurumuna hizmet eden mimar ve mühendislerin zamları belli oldu. Temmuz ayı maaşlarında uygulanan zam memurlara ve mühendislere ne oranda yansıyacak oldukça merak ediliyor…

İmar alan denildiği zaman en önemli meslek grubunu oluşturan mimarlar ve mühendislerin bir kısmı özel kurumlarda mesleklerini icra ederlerken bir kısmı ise kamuya hizmet vermektedir. Kamu alanındaki imarları uygulayan mimar ve mühendislerin uygulanan temmuz ayı zammından ne oranda yararlandıkları merakla beklenirken nihayet oranlar açıklandı.

İlk zamlı maaşların ocak ayında yatmasının ardından yıl içindeki ikinci zam temmuz ayının 15’inde maaşlara yansımaktadır. Bu zamma toplu sözleşme ve enflasyon zammı adı verilmektedir.

2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda. Memur maaşlarına 2020'nin ilk altı ayı %4 zam uygulandı. Diğer altı ay için ise %4 zam uygulanacak.

Haziran ayı enflasyon oranlarına göre Memurlar net olarak %4 zam ve buna ek olarak memur ve emekliler %1,75 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Yapılan bu zam oranları temmuz ayı maaşlarına yansıyacak ve ayın 15’inde hesaplara yatacak.

2020 yılı için bu oran %4+%4 iken, 2021 yılı içinse %3+%3 oranında hakem heyeti tarafından imzalanarak duyuruldu.

 

Mühendis ve Mimarların 2020 Yılı Net Maaşı

Gösterge                            Oran                            Tutar

Gösterge Aylığı (1/1)       1,320                            200.51 TL

Ek gösterge aylığı             3,600                            546,85 TL

Taban aylığı                                                              2,377.69 TL


Yan ödeme aylığı               1,775                          85,51 TL

Özel hizmet tazminatı      160                              2,308.93 TL

Ek ödeme                           150                              2,164.62 TL

Kesintiler                            Oran                           Tutar

Gelir vergisi                        15.00 %                        -146.75 TL

Damga vergisi                    7.59 ‰                        -58.32 TL

G.S.S Primi                          5.00 %                          -271.170 TL

M.Y.Ö Sigortası                  9.00 %                          - 489.06 TL

BES kesintisi                       3.00 %                           -163.00 TL

Toplam

 İstihaklar Toplamı   7,684.11 TL

 Kesintiler Toplamı   -1,128.83 TL

Net

Maaş                    

6,555.28 TL

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:21
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Anahtar Kelimeler:
MimarMühendisKamuZamTemmuz
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