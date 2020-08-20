Kamu Bankalarından vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi! 10 bin, 20 bin, 30 bin TL kredi faiz oranları

Koronavirüs pandemisi özellikle dar gelirli vatandaşları ekonomik açıdan etkiledi. Bu durumda kamu bankaları ve özel bankalar vatandaşlara destek olmak amacıyla kredi kampanyalarını başlattı. Bankalar 12 ay vadeyle 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç sahiplerine kredi vermeye başladı.

Pek çok banka ihtiyaç kredilerinin kapsamını genişletti ve yeni kampanyaları devreye soktu. Bu bankaların yanında katılım bankaları da destek kredilerini ihtiyaç sahiplerine sağlamaya başladı. Bankalar bu krediler için Haziran ayında yeni faiz oranlarını belirledi. Faiz oranlarında indirime gidildi.

Kamu Bankalarının İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

- Ziraat Bankası çalışanın artısı, emekli artısı ihtiyaç kredisi 0,98

- Halkbank halk günü ihtiyaç kredisi %0,96

- Vakıfbank ihtiyaç kredisi %0,98

Katılım Bankaları Faiz Oranları

Bazı katılım bankaları faizsiz, kar payı oranına göre ihtiyaç kredisi kullandırmaya başladı. Bu bankalar arasında Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Albaraka Türk faiz oranıyla öne çıktı. Kuveyt Türk Katılım Bankası ihtiyaç kredisi kar payını %0,89, Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç kredisi kar payı oranını %0,97 ve Albaraka Türk Katılım Bankası ihtiyaç kredisi kar payı oranını %0,92 olarak belirledi.

Özel Bankalarının İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranı

- ING %0,79

- QNB Finansbank %0,89

- TEB %0,89

- İş Bankası %0,96

- Altenatif Bank %0,96

- ICBC Bank %0,96

Düşük Faizli 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

ING ihtiyaç kredisinde uyguladığı düşük faiz oranıyla fazlasıyla başvuru aldı. Banka ihtiyaç kredileri için %0,79 faiz oranı uyguluyor. ING 12 ay vadeyle 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisinde müşterilerinden aylık 885 TL taksit ödemesi alıyor.