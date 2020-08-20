İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Kamu Bankalarından vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi! 10 bin, 20 bin, 30 bin TL kredi faiz oranları

Bazı bankalar vatandaşlara yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Bu bankalar ihtiyaç kredilerinde 10 bin, 20 bin ve 30 bin TL'ye kadar sıfır faizli destekler sağlıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:11
Kamu Bankalarından vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi! 10 bin, 20 bin, 30 bin TL kredi faiz oranları
Takip Et:

Koronavirüs pandemisi özellikle dar gelirli vatandaşları ekonomik açıdan etkiledi. Bu durumda kamu bankaları ve özel bankalar vatandaşlara destek olmak amacıyla kredi kampanyalarını başlattı. Bankalar 12 ay vadeyle 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç sahiplerine kredi vermeye başladı.

Pek çok banka ihtiyaç kredilerinin kapsamını genişletti ve yeni kampanyaları devreye soktu. Bu bankaların yanında katılım bankaları da destek kredilerini ihtiyaç sahiplerine sağlamaya başladı. Bankalar bu krediler için Haziran ayında yeni faiz oranlarını belirledi. Faiz oranlarında indirime gidildi.

Kamu Bankalarının İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

- Ziraat Bankası çalışanın artısı, emekli artısı ihtiyaç kredisi 0,98

- Halkbank halk günü ihtiyaç kredisi %0,96

- Vakıfbank ihtiyaç kredisi %0,98

Katılım Bankaları Faiz Oranları

Bazı katılım bankaları faizsiz, kar payı oranına göre ihtiyaç kredisi kullandırmaya başladı. Bu bankalar arasında Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Albaraka Türk faiz oranıyla öne çıktı. Kuveyt Türk Katılım Bankası ihtiyaç kredisi kar payını %0,89, Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç kredisi kar payı oranını %0,97 ve Albaraka Türk Katılım Bankası ihtiyaç kredisi kar payı oranını %0,92 olarak belirledi.

Özel Bankalarının İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranı


- ING %0,79

- QNB Finansbank %0,89

- TEB %0,89

- İş Bankası %0,96

- Altenatif Bank %0,96

- ICBC Bank %0,96

Düşük Faizli 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

ING ihtiyaç kredisinde uyguladığı düşük faiz oranıyla fazlasıyla başvuru aldı. Banka ihtiyaç kredileri için %0,79 faiz oranı uyguluyor. ING 12 ay vadeyle 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisinde müşterilerinden aylık 885 TL taksit ödemesi alıyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:11
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
AÖF Online sınav nasıl olacak ? Sınavlar saat kaçta başlayacak? Sınav saatleri serbest mi?
Kredi notuna bakmadan gelir belgesiz kredi veren bankalar
Game Of Thrones 8. Sezon Senaryosu Yeniden mi Yazılacak? Binlerce Şikayet ve Kampanya Var!
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Filiz ve Yasemin kimdir? nerelidir, kaç yaşındadır?
Koronavirüs sebebiyle çekimlerine ara veren dizilerin hangileri, diziler ne zaman başlayacak?
Kamu Bankalarından vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi! 10 bin, 20 bin, 30 bin TL kredi faiz oranları
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
Aile Bakanlığından her aileye 1248 TL sosyal yardım desteği..! Kimler başvurabilir?
Kia Ağustos kampanyası ile sıfır otomobilde devrim niteliğinde fırsatlar sağlayacak
Taşeronlara 1394 TL tediye ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL! 1000 TL yardımdan kimler yararlanabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.