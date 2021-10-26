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Kamu bankalarından sevindiren haber: Faiz oranlarında indirim uygulandı!

Merkez Bankası faiz indirimleri sonrasında kamu bankaları da harekete geçti. Ziraat, Halk ve Vakıfbank kredi faizlerinde iki puana kadar indirim uyguladı. İşte detaylar...

26 Ekim 2021 Salı 23:15
Kamu bankalarından sevindiren haber: Faiz oranlarında indirim uygulandı!
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Ziraat, Halk ve Vakıfbank'ın iki puanlık indirimi sonrasında gözler özel bankalara çevirildi. Sektörün temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, faiz indirimlerinin konutta yeni bir alım dalgasına sebep olacağı belirtiliyor. 

Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz hafta yapılan iki puanlık faiz indirimini özel bankalar krediler yerine mevduata yansıtırken, kamu mevduat bankaları kredi faizlerinde ürünle vade yapısına göre iki puana dek değişen oranlarda indirim uyguladı.

Kobiler nefes alacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın yaptığı ortak açıklamada, 22 Ekim'den itibaren kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ile vade yapısına göre 200 baz puana dek indirim uygulandığı açıklandı. Gerçekleştirilen faiz indirimiyle son dönemde senelik %18.50 ile 19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizleri %16,5'e dek gerileyecek. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında, parasal duruşun sıklığının ticari kredilere öngörülenin ilerisinde daraltıcı etki yapmaya başladığının altını çizmişti.

Konut indirimi de var

Kamu mevduat bankaları konut kredisi faiz oranlarındaysa 26 Ekim tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde indirim uyguladı. Bu doğrultuda bir milyon TL'nin altında olan konut kredilerinde %1.38 olan aylık faizi 1.29'a, bir milyon TL'nin üstünde olan konut kamu mevduat bankaları konut kredisi faiz oranlarındaysa 26 Ekim tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde indirim uyguladı. Bu doğrultuda bir milyon liranın altında olan konut kredilerinde %1.38 olan aylık faiz 1,29'a, bir milyon TL'nin üstünde olan konut kredilerindeyse %1.41'den 1.34'e çekilmiş oldu. 300 bin TL'lik bir konut kredisinde önceden ayda 5130, toplamdaysa 615 bin TL olan ödemeler, faiz indirimi sonrasında aylık bazda 4928 TL, toplamdaysa 591 bin TL gerileme gösterecek.

Düşük faiz için birlik olmak şart

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz indirimlerinin ilk etapta özellikle 2. el konutlarda yeni bir alım dalgası yaratacağını belirtti. Kamu bankalarının faiz indirimlerinin de 1. el konutlarda belirlenmiş olan ölçüde yansıması için özel bir kampanyanın şart olduğunu vurgulayan Durbakayım, şu ifadeleri kullandı: "Kampanya faizinin, geçtiğimiz sene ki gibi %0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ancak 0.99'un altında olması ve kampanya süresininse minimum 1 sene olmasının süreklilik bakamından daha verimli olacağı düşüncesindeyiz. Faizin %0.1'in altına inmesi ile beraber pek çok inşaat firması da bu girişime olumlu bir şekilde destek olacaktır. Firmaların da bir miktar sübvanse etmesi, oranın %80'lere kadar çekilmesini sağlayabilir."

Firmalardan zam gelmez

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kamu bankaları tarafından başlatılan indirim hareketinin faiz yükünün azaltılması için doğru bir adım olduğunu belirtti. Elmas, "Biz firmalar da buna biraz destek vererek, biraz daha cazip hale getirerek bunu daha geniş kitlelere yöneltebiliriz. Bundan yararlanıp fiyat artışı yapacak markalı konut üreticileri olamaz. 1. el üreticiler de satış yapmayı istiyor, bu avantajı tabiki nakite dönüştürme isteğindeyiz. 2. el piyasasındaysa bir kişi 1 konutunu satıyor, hemen fiyatanı güncelleyebilir. Firmalar bunu yapamaz" ifadelerini kullandı. 

Bütün bankalara yayılmalı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticari ve tüketici kredisi maliyetlerinde ki düşüşün birçok sektör için olumlu etkilerinin görüleceğini belirtti. Avdagiç, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının kamu bankalarınca destek almasının iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini söyledi. Üç kamu bankası tarafından açıklanan faiz indiriminin firmaların maliyetlerini düşüreceğini söyleyen Avdagiç, "Spot, taksitli, kredili mevduat gibi bütün kredi çeşitlerinde indirime gidildi. Ticari ve tüketici kredileri maliyetlerinde yaşanan düşüşün, birçok sektör için olumlu sonuçları olacağını göreceğiz. Artık bu indirimleri bütün bankalara yaymanın zamanı" ifadelerine yer verdi.

Ülkemizin yanındayız

Faiz oranlarında yapılan indirimler ile alakalı açıklamada bulunan kamu bankaları, "Bankalarımız, bu zamana dek olduğu gibi bugünden sonra da üklemiz ekonomisi ile istihdamının güçlendirilmesine destek olmayı, müşterilerimiz ile firmalarımızın yanında olmayı sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Şimdi özel bankaların sırası

Merkez Bankası, Eylül ile Ekim aylanda toplamda üç puanlık faiz indirim uygulaması yaparken, özel bankalar bu indirimi kredilerine yansıtmadı. Mevduat faizlerini bu dönemde iki puandan çok indiren özel bankaların, kamu bankalarının son uygulamasını sadece izlemesinin mümkün olmayacağı ve kısa süre içerisinde kredilerinde benzeri bir kampanya başlatmalarının beklendiğini belirtmekte.

 


Son Güncelleme: 26.10.2021 23:15
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