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Kamu bankalarından faiz oranlarında güncelleme hamlesi! Kamu bankaları faiz oranlarında değişikliğe gitti

Kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik gündemde yer almaya devam ediyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın kredi faiz oranlarını güncellemesinin ardından çoğu kişi merak etmeye başladı. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin sonrasında güncel faiz oranları merak konusu oldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:25
Kamu bankalarından faiz oranlarında güncelleme hamlesi! Kamu bankaları faiz oranlarında değişikliğe gitti
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Kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik gündemde yer almaya devam ediyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın kredi faiz oranlarını güncellemesinin ardından çoğu kişi merak etmeye başladı. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin sonrasında güncel faiz oranları merak konusu oldu.

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde pek çok kişinin kredi almak için bankaları başvurması, yeni kredi faiz oranlarının merak edilmesine yol açtı.

Güncel Kredi Faiz Oranları Ne Kadar Oldu?

Bütün bankalar Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranlarından sonra Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde değişikliğe ditti. Kamu bankalarının güncel faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yerini almış durumda.

Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranlar

  1. Tüketici kredisi: 1.75
  2. Taşıt kredisi: 1.75
  3. Konut kredisi: 1.65

Halkbank Kredi Faiz Oranları

  1. İhtiyaç kredisi: 1,69
  2. Taşıt Kredisi: 1,57
  3. Konut Kredisi: 1,35

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

  1. Taşıt kredisi: 1.43
  2. İhtiyaç kredisi: 1.40
  3. SarıPanjur Konut Kredisi: 1.25

İş Bankası Kredi Faiz Oranları

  1. İhtiyaç kredisi: 1.40
  2. Taşıt kredisi: 1.50
  3. Konut kredisi: 1.35

Akbank Kredi Faiz Oranları

  1. Direkt kredi: 1.74
  2. İhtiyaç kredisi: 1.65
  3. Taşıt kredisi: 1.33

Garanti Bankası Kredi Faiz Oranları

  1. İhtiyaç kredisi: 1.49
  2. Konut kredisi: 1.49
  3. Taşıt kredisi: 1.64

TEB Kredi Faiz Oranları

  1. İhtiyaç kredisi: 1.25
  2. Taşıt kredisi: 1.35
  3. Konut kredisi: 1.37

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi

  1. Konut kredisi: 1.52
  2. Kredi için banka tarafından belirlenen tutar 100.000 TL
  3. Kredi için belirlenen vade süresi 120 ay
  4. Kredi çekenlerin her ay düzenli olarak bankaya ödeyeceği miktar 1.817 TL
  5. Kredi sonunda bankalara verilecek olan toplam ödeme miktarı 219.724 TL

Şekerbank İhtiyaç Kredisi

  1. İhtiyaç kredisi: 1.69
  2. Kredi için banka tarafından belirlenen tutar 100.000 TL
  3. Kredi için belirlenen vade süresi 36 ay
  4. Kredi çekenlerin her ay düzenli olarak bankaya ödeyeceği miktar 3.940 TL
  5. Kredi sonunda bankalara verilecek olan toplam ödeme miktarı 142.399 TL

Kredi Şartları Nelerdir?

Bankalardan kredi alan vatandaşlar kredinin şartlarının neler olduğunu merak etmektedir. Bu nedenle vatandaşlar için belirlenen kredinin koşulları bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bu bağlamda en temel şart on sekiz yaşını doldurmuş olmaları ve sigortalı çalışıyor olmalarıdır. Bu durum şubeye farklılık gösterdiği için kefil veya teminat talep etmeleri mümkün olabilir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 16:25
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Anahtar Kelimeler:
KamuBankaFaizKredi
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