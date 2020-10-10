Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!

Türkiye’de birçok vatandaş bankalara borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu amaçla bankalar da borç kapatma kredisi ile vatandaşların borçlarının kapanmasını sağlıyor. Düşük faizli ve uygun vadeli olan kredi 50.000 TL’ye kadar sağlanıyor.
Ziraat ve Halk Bankası Kredi Borcu Kapatma Kredisi
Özellikle pandemi sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşları rahatlatmak ve borçlarını kapatmak amacı ile kamu bankaları kredi borcu kapatma kredisi vermektedir. 36 ay vadeye kadar olan kredi sayesinde borçlar bir bankada toplanarak daha kolay ödenmektedir. Ziraat Bankası ve Halkbankası borç kapatma kredisi ile vatandaşların borçlarını kapatmalarını sağlamaktadır.
Son Güncelleme: 10.10.2020 10:23