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Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!

Ziraat Bankası ve Halkbankası kredi borcu olan vatandaşlara borç kapatma kredisi imkanları sağlamaktadır. Uygun faiz ve vade ile sağlanan kredi imkanı borcu olan vatandaşları rahatlatmaktadır.

10 Ekim 2020 Cumartesi 10:23
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
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Türkiye’de birçok vatandaş bankalara borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu amaçla bankalar da borç kapatma kredisi ile vatandaşların borçlarının kapanmasını sağlıyor. Düşük faizli ve uygun vadeli olan kredi 50.000 TL’ye kadar sağlanıyor.


Bankaya olan borçlarını ödemek isteyen kişiler bankadan uygun faiz oranları ile kredi çekerek ödemesi gelen kredi kartı ve kredi borçlarını kapatabilmektedir. Bu anlamda Ziraat Bankası ve Halkbank kredi imkanları sağlamaktadır.

Ziraat ve Halk Bankası Kredi Borcu Kapatma Kredisi

Özellikle pandemi sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşları rahatlatmak ve borçlarını kapatmak amacı ile kamu bankaları kredi borcu kapatma kredisi vermektedir. 36 ay vadeye kadar olan kredi sayesinde borçlar bir bankada toplanarak daha kolay ödenmektedir. Ziraat Bankası ve Halkbankası borç kapatma kredisi ile vatandaşların borçlarını kapatmalarını sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 10.10.2020 10:23
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Anahtar Kelimeler:
BorçKredi
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