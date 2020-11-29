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Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar

Okurlarımızın merak ettikleri Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 09:49
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar
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Konut kredilerinde faiz oranları koronavirüs nedeniyle tarihin en düşük oranlarına çekildi. Yüzde 0.64 faiz oranları ile 1 yıl erteleme ve 180 ay vadeli konut kredisi olanaklarından yararlanmak isteyen kişiler kampanya ile ev sahibi oldular. Ağustos ayında sona erecek kampanya sonrasında konut kredisi faiz oranları artış göstermeye başladı.

Konut kredilerinde satın alınmış olan konutlar bankalar tarafından teminat altına laınıyorlar. Ticari nitelikli taşınmazlar teminat olarak alınamamaktadır. Bu süreçte satın alınacak konut ipoteklenir ve kredi ödemesinin tamamlanmasıyla birlikte ipotek kaldırılacaktır. Konut kredileri en fazla belirlenen değerin yüzde 75'ine kadar olabiliyor. Konut kredisi finanse eden bankalar mevcut banka politikalarına bağlı olarak sabit veyya değişken faiz uygular. Türkiye'deki konut kredi faiz oranları genellikle sabit tutulmaktadır. Krediyi erken kapatmanız halindeyse yüzde 2 oranında erken kapama komisyonu ödenecektir.

 

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.19

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut Kredisi: 1.19

Taşıt kredisi: 1.25

ihtiyaç kredisi: 1.34

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.32

Konut kredisi: 1.19

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.81

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.61

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.37

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerindeki faiz oranları bazı bankalarda değişiklik gösteriyor. Bankaların yüksek faiz oranları kredi kampanyası çerçevesinde çeşitli avantajları bulunuyor. Söz konusu avantajlar içerisinden en fazla görüneni erteleme olanağı olmaktadır. Bazı kredi paketlerinde 3 ay erteleme bulunuyorken, bazılarında 12 aya kadar erteleme olanağı tanınıyor. Öte yandan taksit ödemlerindeyse 3’er aylık ödemeler mümkün olmaktadır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 09:49
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Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
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