İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Kamu Bankaları Temel İhtiyaç Kredisi vermeye devam ediyor!

Pandemi süreci ile birlikte karar alan kamu bankaları düşük faizli ve ertelemeli kredi vermeye başlamıştı. Son günlerde kredi faizlerinin yükselmesine karşılık kamu bankaları ihtiyacı olan vatandaşlara Temel İhtiyaç Kredisini düşük faizli olarak vermeye devam ediyor.

30 Ağustos 2020 Pazar 00:18
Kamu Bankaları Temel İhtiyaç Kredisi vermeye devam ediyor!
Takip Et:

Covid-19 salgını sonrasında ekonomik olarak sorunlar yaşayan pek çok vatandaş düşük faiz oranlarına sahip kredileri kullanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Özellikle kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizli ve ertelemeli kredi veren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi adı altında pek çok kredi kampanyasına imza atmışlardır.

Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?


Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’ndan alınacak temel ihtiyaç kredileri için belirlenen maksimum limit 20.000 TL’dir. Yeni bankacılık düzenlemeleri ile birlikte bankalar artık en fazla 10.000 TL’ye kadar temel ihtiyaç kredisi verebilmektedir. 10.000 TL’lik temel ihtiyaç kredilerine başvuru yapılabilmesi için,

  • Hane gelirinin 5.000 TL’nin altında olması gerekir.
  • Verilen krediler nakit olarak verilebildiği için kredi sahipleri istedikleri şekilde kredilerini kullanabilir.
  • Kredi başvurusunda istenen nüfus bilgileri, aylık gelir, hane geliri belgelerinin tamamı eksiksiz olarak kuruma verilmelidir.
  • Kredi sonucunun olumlu veya olumsuz olma durumu kredi başvuru sahibine iletilmektedir.
  • Aynı haneden sadece bir kişi temel ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmektedir.
  • Kredi ödemeleri 6 ay sonrasına ertelenerek vatandaşların ekonomik durumlarını düzeltmeleri beklenir. Kredisini erken ödemek isteyenler ise başvuru halinde kredi taksitlerini ödemeye başlayabilir.
  • Kredi başvuruları için şubelere gitmek istemeyenler online ve mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilirler.
  • Vakıfbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi almak isteyenler ise mobil, online, şube ve SMS ile başvuru yapabilirler. Vakıfbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyenler DESTEK TCKN ve HANEGELİRİ belirterek 5724’e kısa mesaj ile başvuru yapabilirler.
  • Halkbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi almak isteyenler ise mobil, online ve şube üzerinden başvuru yapabilirler.

Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?

Temel ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz miktarı %0,49’tur. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’nda kullanılan faiz oranları için ödeme tutarları ise şu şekildedir,

  • 10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 376 TL taksit ödeyecek.
  • 7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 282 TL taksit ödeyecek.
  • 5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay süresince 188 TL taksit ödeyecek.

Kredi almak isteyenler kredi talepleri olumsuz gelmesi durumunda daha düşük kredilere başvuru yapabilirler. Önek vermek gerekirse 10.000 TL’lik krediye başvuran bir kişiye kredi talebi olumsuz olarak gelirse 5.000 TL’lik krediye başvuru yapması gerekir. Bu sayede kredisi olumlu sonuçlanacaktır. Aynı zamanda aynı hane halkından sadece 1 kişi bu krediyi alabilmektedir.



Son Güncelleme: 30.08.2020 00:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Temel İhtiyaç KredisiKamu Bankaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

Kamu Bankaları Temel İhtiyaç Kredisi vermeye devam ediyor!
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Altın ne kadar oldu? 30 Ağustos 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 30 Ağustos 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Şok marketler okul malzemeleri 30 Ağustos 2020 Pazar büyük indirim!
Bim 30 Ağustos 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 30 Ağustos 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Ağustos 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Ağustos KYK burs yatma tarihleri
2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?
Ücretli öğretmenler koronavirüs arasında maaş alacak mı ?
Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir?
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri - Atatürk ve Bayraklı 30 Ağustos whatsapp ve twitter mesajları 2020
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ağustos 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Türkiye illere göre plaka sıralaması ve Telefon kodları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.