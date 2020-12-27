Kamu bankaları kredi faiz oranlarını yeniledi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

İhtiyaç, konut, ve taşıt kredilerine gelen yeni düzenlemeler sonrasında vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı.

Kamu Bankaları Kredi Faiz Oranları Açıklandı!

Kredilerin faiz oranları pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar sonrasında en uygun faizle kredi veren bankaları araştırmaya başladılar.

Faiz Oranlarında Deprem Etkisi!

Bankaların kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin ardından birçok kişi güncel faiz oranlarının ne durumda olduğunu merak etmeye başladı. Kamu bankaları arasında olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın açıklamış olduğu güncel faiz oranları araştırılmaya devam ediliyor.

Halkbank’tan taşıt konut ve ihtiyaç kredisinin faiz oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranı:1.80 Taşıt kredisi faiz oranı: 1.80 Konut kredisi faiz oranı: 1.52

Hesaplı Evim Konut Kredisi ile ilgili güncel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Vade: 1 ile 120 ay arasıdır.

1.el konutlarda kredi faiz oranı: 1,52

2.el konutlarda kredi faiz oranı: 1,67

Ziraat Bankası Taşıt Konut Kredisi Faiz Oranları

Tüketici kredisi faiz oranı: 1.44 Taşıt kredisi faiz oranı: 1.47 Konut kredisi faiz oranı 1.35

Vakıfbank İhtiyaç, Taşıt - Konut Kredi Faiz Oranları