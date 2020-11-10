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Kamu bankaları konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları açıklandı!

Türkiye'nin 3 kamu bankası konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredilerinde yeni faiz oranlarını açıkladı.

10 Kasım 2020 Salı 21:59
Kamu bankaları konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları açıklandı!
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kredi faiz oranlarına yeni bir güncelleme getirildi. Kredi faiz oranlarını güncelleyen kamu bankaları, yeni oranları resmi intenet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Tüketicisi kredisi

Ziraat Bankası Çalışanının Artısı Tüketici Kredisi faiz oranı: %1.38

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Tüketici Kredisi faiz oranı: %1.38

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi faiz oranı: %1.44

Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi faiz oranı: %1.42

Taşıt kredisi

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kaskolu faiz oranı: %1.40

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kaskosuz faiz oranı: %1.42

Konut kredisi

Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi faiz oranı: %1.35

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi faiz oranı: %1.35

Ziraat Bankası Konut Kredisi faiz oranı: %1.35

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi faiz oranı: %0.99

Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi faiz oranı: %0.49

Halkbank kredi faiz oranları

Konut kredisi

Halkbank Sıfır Konut Kredisi faiz oranı: %0.99


Halkbank İkinci El Konut Kredisi faiz oranı: % 1.25

İhtiyaç kredisi

Halkbank Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç kredisi faiz oranı: %1.38

Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası faiz oranı: %1.41

Halkbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı: %1.44

Taşıt kredisi

Halkbank Taşıt Kredisi faiz oranı: %1.40

Vakıfbank kredi faiz oranları

Konut kredisi

Vakıfbank Sıfır Konut Kredisi faiz oranı: %0.99

Vakıfbank İkinci El Konut Kredisi faiz oranı: %1.25

İhtiyaç kredisi

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı: %1.99

İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (Malik Aynı) faiz oranı: %1.44

İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi (Malik Farklı) faiz oranı: %1.44

Arsa İpoteği Karşılığında Taksitli İhtiyaç Kredisi faiz oranı: %1.44

Taşıt Rehni Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi faiz oranı: %1.44

Bireysel İşyeri İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi faiz oranı: %1.44

Taşıt kredisi

Vakıfbank Araç Kredisi faiz oranı: %1.35



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıVakıfBankHalkBank
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