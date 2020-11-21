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Kamu bankaları hangileridir? Devlete ait olan bankalar hangileridir?

Ekonominin sarsıntıya uğraması ve Koronavirüsün hayatımıza girmesi pek çok kişiyi zor durumda bıraktı. Vatandaşlarımız bu yaşananların ardından en uygun faiz oranıyla kredi sağlayan bankaları araştırmaya başladı. Ülkemize ait olan kamu bankalarının düşük faizle kredi imkanı sağlaması çoğu kişinin dikkatini çekti. Peki bu kamu bankaları hangi bankalar olmaktadır?

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:11
Kamu bankaları hangileridir? Devlete ait olan bankalar hangileridir?
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Devlete Ait Bankalar Hangileridir?

Kamu bankaları olarak da bilinen devlet bankaları, ülkemizde hizmet veren bankalardır. Devletin sermayesiyle kurulan kamu bankaları devlet tarafından yönetilir. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok banka var. Bu bankalar arasında vatandaşlar hangi bankaların devlete ait olduğu araştırılıyor. Her dönemde farklı faaliyet ve programlar sunan bankalar, kamu bankaları ve özel bankalar olarak ikiye ayrılır. Günümüzde hemen hemen tüm yaş gruplarından vatandaşların bankalarla bağlantıları var. Çok sayıda banka var ve bu durum vatandaşlarda en iyi kamu bankası hangisi? En iyi özel banka hangisidir? Sorusu kafalarını karıştırmaktadır. Bankaların çok sayıda olması nedeniyle, daha fazla müşteriye sahip olabilmek için bankalar arasında rekabet ortamının oluşturulması gerekmektedir. Devlet bankalarında bu durumdan nadiren rastlanılır.

Devlete ait kamu bankalarının vatandaşları finansal olarak destekleme olasılığı daha yüksektir. Salgın sırasında açıklanan destek paketleri bunun en bariz öneğidir. Devletin ihtiyaç sahiplerine sağladığı destek paketi, kamu bankası aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Bankaların özel bankalar ve devlete ait bankalar olarak ikiye ayrıldığından bahsetmiştik. Özel bankaları ve devlete ait bankaları birlikte inceleyelim.

Özel ve Devlet Bankaları Hangileridir?

Hepimizin bildiği gibi, devlet bankaları uygun koşullar altında düşük faizli finansman kaynağıdır. Devlete ait bankalar, kamu kurum ve kuruluşları için sermaye faaliyetleri yürütür. 2020 yılında ülkemizde faaliyet göstermeye devam edecek kamu sermayeli bankalar olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en yaygın bankalardır. Tabii devlete ait bankalar bu üç banka ile sınırlı değil. Bu kamu bankalarına ek olarak, devlete ait bankalar da bulunmaktadır.

En İyi Devlet Bankası Hangisidir? Güncel Liste 2020

2020 yılı devlete ait bankalar aşağıdaki gibidir. Bu bankalar;

  1. Ziraat Bankası
  2. Ziraat Katılım
  3. Halkbank
  4. Vakıfbank
  5. Vakıf Katılım
  6. Birleşik Fon Bankası
  7. İller Bankası
  8. Adabank
  9. Türkiye Kalkınma Bankası

Yukarıda sıraladığımız kamu sermayeli bankaların bir kısmı yatırım bankası, bir kısmı kalkınma / yatırım bankası ve bir kısmı mevduat bankasıdır. Anlaşılacağı üzere devlete ait bankalar;

  • Kamu Mevduat

  • Kamu Katılım 

  • Kalkınma Yatırım

olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

 Kamu Mevduat Bankaları Hangileridir?


Kamu bankaları olarak sıkça karşılaştığımız Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kamu mevduat bankaları olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu üç banka aynı zamanda kamu katılım bankaları olarak da hareket etmektedir. Ziraat, Vakıf ve Halkbank şahıslar ve kurumlar değil, devlete ait bankalardır.

  • Ziraat Bankası: Vatandaşların devlet tarafından ödemelerin yapıldığı banka olarak da bilinir. Diğer bankalarla karşılaştırıldığında kredi faiz oranları düşüktür. Kredi faiz oranı; tüketici kredileri %1,44, konut kredileri %1,25 ve taşıt kredileri %1,40'dır.
  • Vakıfbank: Vakıfbank'ın farklı ülkelerde şubeleri var ve kredi faiz oranı Ziraat Bankası kadar düşük. Vakıfbank, devletin %58, devlet vakıflarının %17'sine ve kamuoyuna %25' oranla halka açık olan kamu bankalarından biridir.
  • Halkbank: Küçük ve orta ölçekli işletmeleri bünyesinde barındıran Halkbank, tüketici ürünleri, konut ve taşıt için tercihli faizlerle kredi sağlayacak. Halkbank %51'i devlete ait olduğu gibi, mevduat hesaplarına da yüksek faiz oranları sunuyor. Vakıf ve Ziraat gibi vatandaşların da yüksek derecede tercihleri ​​var. Halkbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,44, taşıt kredisi faiz oranı %1,42, konut kredisi faiz oranı %1,25 oldu.

Kamu Katılım Bankaları Hangileridir?

Ülkemizde beş tane devlete ait katılım bankaları bulunmaktadır. Bu kamu bankaları, kamu ve özel sermayeye bölünmüştür. Katılımcı bankalar 2020'de faaliyetlerini sürdürmeye devam eden bankalar şu şekildedir;

  • Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıfbank Katılım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankaları
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası
  • Kuveyt Türk Katılım Bankaları

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Hangileridir?

Kuruluşun yatırımlarını finanse etmek için hareket eden bankalar kalkınma ve yatırım bankalarıdır. Bu bankalar, diğer bankalarda olduğu gibi mevduat ve katılım fonu almamaktadır. Devlet kalkınma ve yatırım bankaları;

  • Eximbank
  • Türkiye Kalkınma Bankası
  • İller Bankası

Devlete Ait Olamayan Bankalar Hangileri?

Yerli ve yabancı sermayeli bazı özel bankaların isimlerini sıralayacak olursak;

Yabancı sermayeli bankalar: Altenatif Bank, Citibank, HSBC, Denizbank, Odeabank, ING, QNB Finansbank ve Garanti bankası.

Yurtiçi sermayeli bankalar: Fibabank, TEB, Anadolubank, Akbank, Şekerbank, Türk bankası, İş bankası ve Yapı kredi bankaları.

TMSF Bünyesindeki Bankalar

TMSF Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu anlamına gelir ve tasarruf mevduatı ve sermaye fonlarının sahiplerinin haklarını koruyan devlet kurumudur. Katılım fonları ve mevduatlar için sigorta sağlamakla yetkili ve sorumlu olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) ait 2020 yılına kadar iki banka bulunuyor. Bu bankalar Adabank ve Birleşik Fon Bankası olmaktadır.

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:11
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Kamu BankalarıDevlet BankalarıFaizKredi
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