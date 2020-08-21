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Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından 10 bin TL uygun faizli ihtiyaç kredisi

Bankalar COVID-19 sürecinde maddi sorun yaşayan vatandaşlara destek verebilmek için ihtiyaç kredileri finanse ediyor. Bu süreçte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10 bin TL uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:31
Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından 10 bin TL uygun faizli ihtiyaç kredisi
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Kamu bankaları düşük faiz oranlarıyla vatandaşlara destekler sağlıyor. COVID-19 tedbirleri ve destek paketleri çerçevesinde vatandaşlara konut, taşır ve ihtiyaç kredisi olanakları sunuluyor. Kamu bankalarında tarihin en düşük faiz oranlarıyla krediler finanse ediliyor. COVID-19 tedbirleri çerçevesinde düşük faiz oranlarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarıyla indirimler devam ediyor.

Son yılların en çok tercih edilen kredi paketleri çerçevesinde vatandaşlar nakdi ihtiyaçlarını bankalardan karşılayabiliyor. Coronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar olağanüstü fırsatlar bularak desteklerden yararlanabiliyor. Kredi faiz oranları bu süreçte büyük ölçüde düşüş yaşıyor ve vatandaşların finansman ihtiyacını karşılayabilmesi mümkün hale geliyor.

Halkbank 10.000 TL 12 ay vadeli kredi

Halkbank 12 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.07 faiz uygulanarak aylık 904.51 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 10.854.12 TL’dir.

Halkbank 10.000 TL 24 ay vadeli kredi

Halkbank 24 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.07 faiz uygulanarak aylık 486.81 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 11.683.44 TL’dir.

Halkbank 10.000 TL 36 ay vadeli kredi

Halkbank 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.07 faiz uygulanarak aylık 348.65 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 12.551.40 TL’dir.

Halkbank 10.000 TL 48 ay vadeli kredi

Halkbank 48 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.07 faiz uygulanarak aylık 280.38 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 13.458.24 TL’dir.

Halkbank 10.000 TL 60 ay vadeli kredi

Halkbank 60 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.07 faiz uygulanarak aylık 240.05 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 14.403.00 TL’dir.

Ziraat Bankası 10.000 TL 12 ay vadeli kredi

Ziraat Bankası 12 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.05 faiz uygulanarak aylık 903.15 TL ödemeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası 10.000 TL 24 ay vadeli kredi


Ziraat Bankası 24 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.05 faiz uygulanarak aylık 485.44 TL ödemeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi

Ziraat Bankası 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.05 faiz uygulanarak aylık 347.24 TL ödemeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası 10.000 TL 48 ay vadeli kredi

Ziraat Bankası 48 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.05 faiz uygulanarak aylık 278.92 TL ödemeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası 10.000 TL 60 ay vadeli kredi

Ziraat Bankası 60 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 1.05 faiz uygulanarak aylık 238.53 TL ödemeniz gerekmektedir.

Vakıfbank 10.000 TL 12 ay vadeli kredi

Vakıfbank 12 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 0.91 faiz uygulanarak aylık 893.66 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 10.723.91 TL’dir.

Vakıfbank 10.000 TL 24 ay vadeli kredi

Vakıfbank 24 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 0.91 faiz uygulanarak aylık 475.91 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 11.421.69 TL’dir.

Vakıfbank 10.000 TL 36 ay vadeli kredi

Vakıfbank 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 0.91 faiz uygulanarak aylık 475.91 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 11.421.69 TL’dir.

Vakıfbank 10.000 TL 48 ay vadeli kredi

Vakıfbank 48 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 0.91 faiz uygulanarak aylık 268.80 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 12.901.83 TL’dir.

Vakıfbank 10.000 TL 60 ay vadeli kredi

Vakıfbank 60 ay vadeli 10.000 TL kredi kampanyası için yüzde 0.91 faiz uygulanarak aylık 228.07 TL ödemeniz gerekirken, vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar 13.683.63 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:31
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