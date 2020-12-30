Kamu bankaları faiz oranlarında değişiklik. Konut kredisi oranları ne kadar?

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faizlerinde güncellemeler yaptı. Yeni faiz oranlarını açıkladı. Vakıfbank Sarıpanjur, Halkbank Hesaplı Evim, Ziraat Bankası Konut Kredisi adı altında kredi paketlerini yeniledi.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk olarak bankaların konut kredilerinin faizlerini araştırıyorlar. Bankalar arasında ilk tercih edilenler ise Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank. İşte bankaların konut kredileri ile alakalı detaylar.

VAKIFBANK SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Uygun faiz oranları ile 120 ay vade seçeneği

Hayat sigortası zorunluluğu var.

Konut alımı esnasında veriliyor.

Yalnızca sıfır konut alacaklar için geçerli.

Kredi tutarı 10 bin TL ve 150 bin TL arasında veriliyor.

Faiz oranı ise %1,45

Ödeme seçeneği olarak ise kişiye farklı ödeme çeşitleri sunuluyor. Eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli, azalan taksitli şeklinde.

HALKBANK HESAPLI EVİM KREDİSİ

120 aylık vade imkanına %1,35 oranında faiz uygulanıyor.

180 aylık vadeye ise %1,49 oranında faiz uygulanıyor.

Hayat sigortası zorunluluğu var.

Konut alımı esnasında veriliyor.

100 bin TL’lik miktarlarda kredi veriliyor.

Ödeme seçenekleri ise vatandaş için çeşitlilik gösteriyor. Eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli, azalan taksitli şeklinde.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANIN ARTISI KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankasının konut kredilerinde 35 yaşındaki kişilerin 1 yıllık sigorta masrafları hesaplanıyor ve tüketici kredi kapsamında 39,67 TL tutarında iken, konut kredileri için ise 108,19 TL tutarında oluyor.

Kredilerden yararlanabilecekler:

Bankkart, KMH, Tlimat ürünlerine sahip olanlar ya da

İntenet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Sigortası, Yangın sigortası seçeneklerinden 2 tanesine sahip olmaları gerekiyor.

Maaşını bankadan alanlar içim:

20 bin TL’lik ihtiyaç kredisi almak isteyenler 36 ay vade ile %1,75 faiz oranıyla veriliyor. Başlangıçta 100 TL tahsis ücreti ödeyen kişi eşit taksit ödemeli krediye başvurursa bu doğrultuda aylık 797,31 TL ödeyecek yıl bazında ise oran 28,823 TL olacak.

100 bin TL’ye kadar sıfır konut kredisi almak isteyenler 120 ay vade ile %1,5 faiz oranıyla alacaklar. Başlangıçta 500 TL tahsis ücreti ödeyecekler. Eşit ödemeli kredi başvurusunda bulunurlarsa aylık 1801,85 TL ödeyecekler yıl bazında ise 20,0065 TL olacak.

İkinci el konut için 100 bin TL’ye kadar kredi çekenler ise 120 ay vade ile %1,65 faiz oranıyla alacaklar. Yine 500 TL tahsis ücreti ödeyecekler. Eşit taksit ödemeli kredi seçeneğini tercih ettikleri takdirde aylık 1913,31 TL ödeyecekler. Yıllık maliyet ise 22,1683 olacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERİN ARTISI KONUT KREDİSİ

Yukarıda belirtilen tüm şart ve kredi faiz oranları emekliler için de aynı şekilde geçerlidir.