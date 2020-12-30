İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Kamu bankaları faiz oranlarında değişiklik. Konut kredisi oranları ne kadar?

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredileri ile alakalı değişiklikler yaptı. Peki bu değişiklikler ne?

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:00
Kamu bankaları faiz oranlarında değişiklik. Konut kredisi oranları ne kadar?
Takip Et:

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faizlerinde güncellemeler yaptı. Yeni faiz oranlarını açıkladı. Vakıfbank Sarıpanjur, Halkbank Hesaplı Evim, Ziraat Bankası Konut Kredisi adı altında kredi paketlerini yeniledi.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk olarak bankaların konut kredilerinin faizlerini araştırıyorlar. Bankalar arasında ilk tercih edilenler ise Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank. İşte bankaların konut kredileri ile alakalı detaylar.

VAKIFBANK SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

  • Uygun faiz oranları ile 120 ay vade seçeneği
  • Hayat sigortası zorunluluğu var.
  • Konut alımı esnasında veriliyor.
  • Yalnızca sıfır konut alacaklar için geçerli.
  • Kredi tutarı 10 bin TL ve 150 bin TL arasında veriliyor.
  • Faiz oranı ise %1,45
  • Ödeme seçeneği olarak ise kişiye farklı ödeme çeşitleri sunuluyor. Eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli, azalan taksitli şeklinde.

HALKBANK HESAPLI EVİM KREDİSİ

  • 120 aylık vade imkanına %1,35 oranında faiz uygulanıyor.
  • 180 aylık vadeye ise %1,49 oranında faiz uygulanıyor.
  • Hayat sigortası zorunluluğu var.
  • Konut alımı esnasında veriliyor.
  • 100 bin TL’lik miktarlarda kredi veriliyor.
  • Ödeme seçenekleri ise vatandaş için çeşitlilik gösteriyor. Eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli, azalan taksitli şeklinde.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANIN ARTISI KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankasının konut kredilerinde 35 yaşındaki kişilerin 1 yıllık sigorta masrafları hesaplanıyor ve tüketici kredi kapsamında 39,67 TL tutarında iken, konut kredileri için ise 108,19 TL tutarında oluyor.

Kredilerden yararlanabilecekler:

  • Bankkart, KMH, Tlimat ürünlerine sahip olanlar ya da
  • İntenet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Sigortası, Yangın sigortası seçeneklerinden 2 tanesine sahip olmaları gerekiyor.

Maaşını bankadan alanlar içim:

  • 20 bin TL’lik ihtiyaç kredisi almak isteyenler 36 ay vade ile %1,75 faiz oranıyla veriliyor. Başlangıçta 100 TL tahsis ücreti ödeyen kişi eşit taksit ödemeli krediye başvurursa bu doğrultuda aylık 797,31 TL ödeyecek yıl bazında ise oran 28,823 TL olacak.
  • 100 bin TL’ye kadar sıfır konut kredisi almak isteyenler 120 ay vade ile %1,5 faiz oranıyla alacaklar. Başlangıçta 500 TL tahsis ücreti ödeyecekler. Eşit ödemeli kredi başvurusunda bulunurlarsa aylık 1801,85 TL ödeyecekler yıl bazında ise 20,0065 TL olacak.
  • İkinci el konut için 100 bin TL’ye kadar kredi çekenler ise 120 ay vade ile %1,65 faiz oranıyla alacaklar. Yine 500 TL tahsis ücreti ödeyecekler. Eşit taksit ödemeli kredi seçeneğini tercih ettikleri takdirde aylık 1913,31 TL ödeyecekler. Yıllık maliyet ise 22,1683 olacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERİN ARTISI KONUT KREDİSİ

Yukarıda belirtilen tüm şart ve kredi faiz oranları emekliler için de aynı şekilde geçerlidir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZiraatbankasıVakıfBankHalkBankKonutkredileriKonutfaizleriFaizoranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Mikroskop dergisinde büyük yılbaşı indirimi! 24 Aralık- 6 Ocak tarihlerine kadar süren kampanyalar!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!

Popüler Haberler

KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Aralık 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ne? Osman Aydın oynadığı diziler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT 1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler konusu ve oyuncuları
Kamu bankaları faiz oranlarında değişiklik. Konut kredisi oranları ne kadar?
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Aralık 2020
Garanti BBVA 10.000 TL Aralık 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2020
Ümit Özdağ İyi Parti'den neden ihraç edildi?
Instagram şifremi unuttum ne yapmalıyım? Unutulan şifremi nasıl bulurum? Yeni şifre ayarlama nasıl yapılır?
Yasak Elma'da Halit yaşıyor mu, geri mi dönüyor?
Sömestr yarıyıl tatili tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB eğitim öğretim dönemi 15 tatil ve ikinci ara tatil çalışma takvimi
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.