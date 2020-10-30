Kamu bankaları emeklilere faizsiz kredi vereceğini duyurdu!

Emekliler ihtiyaçları olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara kredi başvurularında bulunmaktadır. Kamu bankaları emeklilere faizsiz kredinin yolunu açtı.

Emeklilere faizsiz kredi imkanı!

Vakıfbank:

Şekerbank:

Fibabanka:

Garanti BBVA:

QNB Finansbank:

İş Bankası: K

Kamu bankaları koronavirüs salgını nedeniyle sunmuş olduğu kredi paketlerine bir yenisini ekleyerek emeklilere faizsiz kredi imkanı sundu. Kamu bankalarının yapmış olduğu açıklamalara göre emeklilere 3 maaşın avans olarak verileceği ve bunun yanında isteyenlere 10 maaş avans verilebileceğini duyurdu. Emeklilere verilen bu avanslar, belirli taksitler halinde maaşlarından kesilecek. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar arasında, Şekerbank, Fibabanka, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası bulunmaktadır.Vakıfbank’ın emekli vatandaşlara faizsiz olarak vereceği kredinin üst limiti 10 bin TL olarak belirlenmiştir. 10 bin lira tutarındaki kredi 60 ay vadeli olarak verilecektir. Ancak 80 yaş ve üzeri emekliler bu krediden yararlanamayacaktır.Şekerbank tarafından emekli vatandaşlara verilecek olan faizsiz kredinin üst limiti 36 bin TL’dir. Bu kredi de yine diğerinde olduğu gibi 60 ay vadeli olacaktır.fibabanka tarafından verilecek olan kredi limiti 3 bin TL olarak belirlenmiştir ve 18 ay vadelidir.Garanti BBVA, emeklilere 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.QNB Finansbank tarafından sunulan faizsiz kredi için en yüksek limit 70 bin TL olarak belirlenmiştir. Kredide aynı zamanda 3 yıllık ödeme ve 3 ay taksit öteleme imkanı da bulunmaktadır.amu bankalarının önde gelen isimlerinden olan İş Bankası, emekliler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. İş Bankası’ndan kullanılacak olan kredide 3 ay erteleme ve 36 aya varan vade seçeneği bulunmaktadır.