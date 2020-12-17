Kamu bankaları çocuğu olan ve çocuğu 18 yaş altı olan ailelere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlıyor

Bankalar, pandemi sürecinin vatandaşlar üzerinde ekonomik zararları en aza indirmek amacı ile kredi kampanyaları düzenlemektedir. Bu kredi kampanyaları ile kamu bankaları yani Ziraat, Halk ve Vakıf Bankaları 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır.

Kamu bankaları tarafından sunulan 50 bin TL’ye kadar krediden faydalanmak isteyen kişilerin reşit olmayan çocuklarının bulunması gerekiyor. Yalnızca çocuğu olan ve çocuğu 18 yaş altı olan ailelere sağlanan 50 bin TL’ye varan kredinin en önemli şartı çocuk şartıdır.

50 bin TL’ye varan krediden yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kredi puanının yeterli olması ve 18 yaş altında bir çocuğa sahip olması gerekmektedir. İlk 6 ay geri ödemesiz sağlanan kredinin 50 bin TL şeklinde alındığı düşünüldüğünde 12 ay vadeye faiz ödemeniz gerekmezken, 24 ay vadeye %0.48 oranında ve 36 ay vadeye %0.56 oranında faiz uygulanacaktır.

Düşük faiz oranlı 50 bin TL’ye kadar kullanılabilen krediden yalnızca 18 yaş altı çocuğa sahip olan aileler faydalanabilecektir.