Kamu bankaları artan enflasyon nedeni ile kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti!

Kamu bankalarının özellikle pandemi süreci olarak adlandırılan Mart ayı ile birlikte faiz indirimine giderek vatandaşların ekonomik sorunlarına çare olma çabaları enflasyona takıldı. Son birkaç aydır yükselişte olan enflasyon değerli ile birlikte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalar faiz oranlarını güncellediklerini duyurdu.

Özellikle konut kredileri konusunda düşük faizli kredi ve 180 ay vade ile vatandaşın dertlerine deva olmaya çalışan bankalar enflasyonun artması nedeni ile faiz oranlarında güncellemeye gidildi. Buna göre %0,74 olarak verilen krediler yeni düzenleme ile %0.79’ yükseltildi.

2. el konut kredilerinde güncelleme

Sıfır konutlarda faiz oranları değişikliği

180 ay vade oranına sahip kredilerin vade oranları 120 aya indirilirken 12 ay geri ödemesiz olarak verilen faizlerin kaldırıldığı açıklandı. %0,64 faiz oranlı ve 180 ay vadeli kredi imkanları halen devam ederken vatandaşlara açıklamalar en kısa sürede yapılacak.

Türkiye’nin en büyük 3 ilinde sıfır konutlar için verilen kredi miktarı 750.000 TL olarak belirlenmişti. Geri kalan illerde 0 konut kredisi için 500.000 TL limiti koyulmuştu. Konut kredisi için uygulana vade oranı 180 ay olarak değişmezken faiz oranları da %0,64 olarak belirlendi.

En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir?

Şu an da yapılan faiz güncellemeleri ile birlikte en düşük faizi Şekerbank vermektedir. Şekerbank’ın verdiği kredi faiz oranı %0.75’tir.

En uygun taşıt kredisi veren bankalar hangileridir?

En düşük faiz oranları ile taşıt kredisi veren bankalar %0.82 ile ING Bank, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vermektedir.

Uygun faizli konut kredileri

Hem sıfır hem de ikinci el konut kredisi veren bankalara bakıldığında 15 yıla kadar vade seçeneği dikkat çekmektedir. Türkiye’nin en büyük 3 büyük şehrinde konut kredisi limiti 750.000 TL olarak belirlenirken diğer şehirlerde 500.000 TL verilmektedir. 12 ay geri ödemesiz olarak verilen kredi faizi %0.74 olan konut kredisinin geri ödeme olmadan tercih edilmesi durumunda faiz oranı %0.64 olmaktadır.