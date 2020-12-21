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Kamu bankaları 2021 öncesi faiz indirimi açıklaması yaptı! Bankalar, ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri faiz oranlarını güncelledi.

Son kredi düzenlemesi yapıldı. Kamu bankaları, kredilerini düzenli ödeyen ve belirli şartları sağlayan müşterilerine özel faiz oranları sağlamaktadır. 36,48,120 ay vadeli kredi imkanı sunulmaktadır. Kredilerin faiz oranları bankanın müşterisi olup olmama, kredi puanları gibi koşullara göre artıp azalabilmektedir.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:02
Kamu bankaları 2021 öncesi faiz indirimi açıklaması yaptı! Bankalar, ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri faiz oranlarını güncelledi.
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Kamu Bankalarından Faiz İndirimi Geldi! İşte Bankaların Faiz Oranları!

Kamu bankaları yeni yıl öncesi son kez kredi düzenlemesi yaptı. Yeni yıl öncesi kredi almak isteyen vatandaşlar için bankaların faiz oranları araştırılmıştır.

Yılbaşı öncesi kredi almak isteyen vatandaşlar öncelikle kamu bankalarını tercih etmektedir. Bankaların faiz oranları iste farklıdır.

Ziraat Bankası İhtiyaç, Konut Ve Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası, kısa süre önce yükselen faiz oranlarına rağmen ödemelerini aksatmayan müşterilerine düşük faiz oranları sunmaktadır. Bankanın sunduğu konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları birçok durumda değişiklik gösterebilmektedir. Kredi seçenekleri şu şekildedir:

  • 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,75
  • 48 ay vadeli taşıt kredisi faiz oranı %1,65
  • 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı %1,77

Halk Bankası Güncel Faiz Oranları

Yeni açıklanan ödeme seçenekleri kapsamında Halkbank,7 seçenek sunmaktadır. Bankada maaş hesabı bulunan kamu çalışanlarına, kendi müşterilerine ve ödemesini aksatmayan kredi müşterilerine değişen faiz oranları sunmaktadır. Emekli maaşını Halkbank ile alan müşterilere de kredi imkanı sunulmaktadır. Yeni faiz oranları şu şekildedir:

  • 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,77
  • 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,77
  • 120 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,52

Vakıfbank Kredi Müşterilerine Ayrıcalıklı Faiz Oranları

Vakıfbank, limiti yüksek olan kredi paketleri sunmaktadır. Ödeme şekillerinde ayrıcalıklar tanımaktadır. 125 bin TL civarına kadar ihtiyaç kredisi alabilmek mümkündür. Başvurmak için SMS yoluyla gereken bilgileri yollamak yeterlidir. Kredi sonucu kısa süre içinde telefonunuza bildirilir.

  • 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,52
  • 48 ay vadeli taşıt kredisi faiz oranı %1,75
  • 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı %1,49


Son Güncelleme: 21.12.2020 15:02
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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarıZiraat BankasıHalk Bankası
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