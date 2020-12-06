İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?

Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 06.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 00:01
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Takip Et:

FOX TV’de yakın bir tarihte ‘Kamera Arkası’ isimli yeni bir program başlıyor. Programda dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri izleyici ile buluşacak. Kamera Arkası programının sunuculuğunu ise Beyza Şekerci üstleniyor. Kamera Arkası, her Pazar saat 11.15’te FOX TV ekranlarında olacak.

Beyza Şekerci kimdir?

Kamera Arkası programının sunuculuğunu yapacak olan Beyza Şekerci, 24 Ocak 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan beri bale yapan Şekerci, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Klasik Bale bölümünden mezun olmuştur. Halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde dans eden Beyza Şekerci, birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Beyza Şekerci’nin rol aldığı yapımlar

Beyaz Gelincik (2005)

Süper Babaanne (2008)

Es Es (2009)

Bitmeyen Şarkı (2010)

Firar (2011)

Türkan (2011)

Avni Amca (2012)

Gelmeyen Bahar (2013)

Meddah (2013)

İntikam (2013-2014)

Hayat Ağacı (2014)

TAKIM: Mahalle Aşkına! (2015)

Damat Takımı (2017)



Son Güncelleme: 06.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beyza ŞekerciKamera Arkası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 6 Aralık 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Aralık 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 6 Aralık 2020 Pazar ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 6 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 6 Aralık 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 6 Aralık 2020 Pazar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Aralık 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Aralık 2020 Pazar
Her Yerde Sen neden bitti, dizi final mi oldu? Başka kanalda başlar mı?
2020 analık rapor parası ne kadardır, nereden alınır? Analık rapor parası hesaplama işlemleri
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav başvuruları başladı! İşte Başvuru tarihleri
İstanbul Kurban pazarlarında kurbanlık satışları başladı - İşte pazardaki kurbanlıkların satış fiyatları
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2020
Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2020 sgk cenaze yardım parası miktarı
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Aralık 5 Cumartesi
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2020
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi konusu ve çekim yeri
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.