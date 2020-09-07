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Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir?

FOX TV'de yeni sezonda yayınlanması planlanan Kamera Arkası isimli programın sunucusu belli oldu. Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci'nin kim olduğu hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Beyza Şekerci hakkında bilgiler.

07 Eylül 2020 Pazartesi 08:13
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir?
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FOX TV’de yakın bir tarihte ‘Kamera Arkası’ isimli yeni bir program başlıyor. Programda dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri izleyici ile buluşacak. Kamera Arkası programının sunuculuğunu ise Beyza Şekerci üstleniyor. Kamera Arkası, her Pazar saat 11.15’te FOX TV ekranlarında olacak.

Beyza Şekerci kimdir?

Kamera Arkası programının sunuculuğunu yapacak olan Beyza Şekerci, 24 Ocak 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan beri bale yapan Şekerci, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Klasik Bale bölümünden mezun olmuştur. Halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde dans eden Beyza Şekerci, birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Beyza Şekerci’nin rol aldığı yapımlar

Beyaz Gelincik (2005)

Süper Babaanne (2008)

Es Es (2009)

Bitmeyen Şarkı (2010)


Firar (2011)

Türkan (2011)

Avni Amca (2012)

Gelmeyen Bahar (2013)

Meddah (2013)

İntikam (2013-2014)

Hayat Ağacı (2014)

TAKIM: Mahalle Aşkına! (2015)

Damat Takımı (2017)



Son Güncelleme: 07.09.2020 08:13
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Anahtar Kelimeler:
Kamera ArkasıBeyza Şekerci
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