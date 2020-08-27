Kambiyo vergisi nedir? 2020 Kambiyo Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Altın hesaplarına yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan kambiyo vergisi, hesaplarda bulunan altın miktarının %0,002 değerinden, %1 değerine yükseltildi. Kambiyo vergilerinin hesaplanması bankalar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilerek, aylık olarak kesilmektedir. Kambiyo vergileri ile devlet bütçesine 1 milyar TL giriş olması bekleniyor.
Kambiyo vergisi nedir?
Kambiyo vergileri, altın ve döviz hesapları için uygulanmaktadır. Vergi miktarı hesaplardaki bakiyelere göre belirlenmekte olup, %1 üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Kambiyo vergileri, hesaptaki bakiyenin tamamının çekilmek istenmesi durumunda toplu olarak kesilmektedir.
Kambiyo vergisi oranları nedir?
Kambiyo vergilerinin hesaplanmasında, hesapta bulunan bakiyenin %1’lik bölümü esas alınmaktadır. Ayrıca bu oranın dışında, %10 oranında da BSMV vergi kesintisi yapılmaktadır. Buna göre;
-100 dolar bakiye olan hesaptan, 1 dolar kambiyo vergisi
-100 Euro bakiye bulunan hesaptan, 1 Euro kambiyo vergisi,
-1 gramlık altın için 3,79 TL kambiyo vergisi,
-Çeyrek altından 6,26 TL kambiyo vergisi alınmaktadır.