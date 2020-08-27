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Kambiyo vergisi nedir? 2020 Kambiyo Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vatandaşların altın ve döviz hesaplarına uygulanan kambiyo vergisi oranı arttırıldı. Bu hesaplarda yatırımı olan vatandaşlar '2020 kambiyo vergisi nasıl hesaplanır, ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:38
Kambiyo vergisi nedir? 2020 Kambiyo Vergisi Nasıl Hesaplanır?
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Altın hesaplarına yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan kambiyo vergisi, hesaplarda bulunan altın miktarının %0,002 değerinden, %1 değerine yükseltildi. Kambiyo vergilerinin hesaplanması bankalar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilerek, aylık olarak kesilmektedir. Kambiyo vergileri ile devlet bütçesine 1 milyar TL giriş olması bekleniyor.

Kambiyo vergisi nedir?

Kambiyo vergileri, altın ve döviz hesapları için uygulanmaktadır. Vergi miktarı hesaplardaki bakiyelere göre belirlenmekte olup, %1 üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Kambiyo vergileri, hesaptaki bakiyenin tamamının çekilmek istenmesi durumunda toplu olarak kesilmektedir.

Kambiyo vergisi oranları nedir?

Kambiyo vergilerinin hesaplanmasında, hesapta bulunan bakiyenin %1’lik bölümü esas alınmaktadır. Ayrıca bu oranın dışında, %10 oranında da BSMV vergi kesintisi yapılmaktadır. Buna göre;

-100 dolar bakiye olan hesaptan, 1 dolar kambiyo vergisi


-100 gram altını olan kişilerden, 1 gramlık kambiyo vergisi,

-100 Euro bakiye bulunan hesaptan, 1 Euro kambiyo vergisi,

-1 gramlık altın için 3,79 TL kambiyo vergisi,

-Çeyrek altından 6,26 TL kambiyo vergisi alınmaktadır.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:38
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