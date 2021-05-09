Kalekim ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

7 Mayıs Cuma gününün ardından talep toplama işlemleri de bitti. Bu aşamadan sonra Borsa istanbul yatırımcılara dağıtıma geçecek. Saat 18.30 ile dağıtım Borsa istanbul tarafından gerçekleştirilecek.

Kalekim Kimya için halka arz sisteminde değişiklik oldu. Bireysel yatırım için halka arz Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

Talep Toplama Tarihi 6-7 Mayıs

Bireysele halka arz edilecek pay sayısı 24.400.000 %68Yurt içi kurumsala halka arz edilecek pay sayısı 6.000.000 %20

Yurt dışı kurumsala halka arz edilecek pay sayısı 3.000.000 %10

Şirket çalışanlarına halka arz edilecek pay sayısı 600.000 %2

İşlem Kodu: #KLKIM

Kalekim borsa

Şirket, hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün içinde sermaye artırımı yapılmayacağını, halka satış yapılmayarak hisse sayısında artışa yol açacağını duyurdu. Halka arzın ortağı H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. Bu yönde bir karar alınmamış olup, Şirket, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde hisselerinin Borsa'da halka arz fiyatından daha düşük bir fiyata satılmayacağına tahattüt etmiştir. Hisse senetleri borsadaki satış fiyatlarının halka arz fiyatının altında kalmasına neden olacak herhangi bir ilgiye tabi tutulmayacaktır.

Fiyat istikrarı, paylar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla birlikte 30 gün olarak belirlenmiştir.

Kalekim halka arz hisse fiyatı

Kalekim halka arzında, H.İbrahim Bodur Holding'in B Grubu'nun 1.5 milyar hissesi 15 milyon TL nominal değerli halka arz edilecek. Talep fazlası olması durumunda, A Grubu'nun 4,5 milyon TL nominal değerli ilave 450 milyon hissesinin satılabileceği belirtildi. Halka açık 1 TL nominal bedelli hisseler 13,75-14,75 TL bedelle satılacak. Penta Teknoloji'de Gözde Girişim’in 5.401.901 TL, Sinan Güçlü’nün 245.874 TL ve 243.659 TL’si de Mustafa Ergün’e aittir. Halka arz edilen toplam hisse adedi 6,378,752 hisse olup, nominal bedeli Bülent Koray Aksoy için 243,659 lira ve Mürsel Özçelik için 243,659 liradır. Çok fazla talep olursa, 2.756.809 hisse daha satılacak. 1 Türk Lirası nominal fiyatlı hisseler 32 Türk Lirası ve 38 Türk Lirası üzerinden satılacaktır.

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