Borsa İstanbul’da Kalekim hisse fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Kalekim’in hisse fiyatı merak ediliyor. Kalekim hisse fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtları araştırılıyor.

Türkiye’nin en büyük firmaları arasında bulunan Kalekim, 18 Mayıs 2021 Salı günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Gelecek olan paranın %70’i yurt içinde kullanılacakken, %30’luk kısmı ise yurt dışındaki harcamalarda kullanılacak.

Kalekim’in Borsa İstanbul’daki hisse fiyatları belli oldu. Kalekim’in Borsa İstanbul’daki hisse fiyatları 13,75-14,75 TL olarak açıklandı. Kalekim, Borsa İstanbul’da KLKIM adıyla işlem göreceği açıklandı. Kalekim arz toplama tarihleri 6-7 Mayıs 2021 tarihleri olarak açıklanmıştı. Halka arz toplamda 509 milyon Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm hisseler satıldı.