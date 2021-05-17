İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kalekim hisse fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Kalekim’in hisse fiyatı merak ediliyor. Kalekim hisse fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtları araştırılıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:34
Kalekim hisse fiyatı ne kadar oldu?
Takip Et:

Borsa İstanbul’da Kalekim hisse fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Kalekim’in hisse fiyatı merak ediliyor. Kalekim hisse fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtları araştırılıyor.

Türkiye’nin en büyük firmaları arasında bulunan Kalekim, 18 Mayıs 2021 Salı günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Gelecek olan paranın %70’i yurt içinde kullanılacakken, %30’luk kısmı ise yurt dışındaki harcamalarda kullanılacak.

Kalekim’in Borsa İstanbul’daki hisse fiyatları belli oldu. Kalekim’in Borsa İstanbul’daki hisse fiyatları 13,75-14,75 TL olarak açıklandı. Kalekim, Borsa İstanbul’da KLKIM adıyla işlem göreceği açıklandı. Kalekim arz toplama tarihleri 6-7 Mayıs 2021 tarihleri olarak açıklanmıştı. Halka arz toplamda 509 milyon Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm hisseler satıldı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 11:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KalekimBİST
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması

Popüler Haberler

Kardeşlerim 14. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Akıncı 21. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Savaşçı 106. bölüm fragmanı yayında! Savaşçı 106. yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Gönül Dağı 29. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özgecan Özacar canlandırıyor
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Mayıs KYK burs yatma tarihleri
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.