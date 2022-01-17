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Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?

Covid-19 önlemleri kapsamında kapatılan kahvehane, kafe, çay bahçeleri için devlet tarafından bir kereye mahsus hibe desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa bu müjdeyi dünkü kabine toplantısı ardından verdi. Erdoğan, hibe miktarının 5 bin TL olduğunu belirtti. İşte detaylar...

17 Ocak 2022 Pazartesi 08:07
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
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Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği şartları

Covid-19 önlemleri kapsamında kapatılması gereken kafe, kahvehane, çay bahçesi işletmecileri için devlet tarafından hibe desteği verilecek. Esnafa hibe müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada verilecek desteğin 5 bin TL olduğunu söyledi.

İşletmelerini kapatmak zorunda kalan, ara veren esnaflara verilecek olan hibe iki grup halinde verilecek. Birinci grupta kafe, kahvehane, kantin, düğün salonları, intenet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmelerde yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus 5 bin TL hibe desteği verilecek. Desteklerin ne zaman verilmeye başlanacağına ilişkin açıklamalar ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci gruba verilecek olan destek ise onarım, bakım, müzisyenler, seyyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik, hediyelik eşya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs işletmecileri, tuhafiyeciler yer alıyor. Bunun yanı sıra ikinci gruba daha önce verilen destek ödemelerinden yararlanan işletmelere terziler ve lokantalar da eklendi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe desteği verilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Hibe destekleri için başvurular ise e-devlet aracılığı ile yapılacak.


Son Güncelleme: 17.01.2022 08:07
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıHibeEsnaf
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