Kahve dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları

Vatandaşlar 2021 yılında Kahve satışı yapan bayilikleri merakla araştırıyor. Herkesin girişimci olma hayallerine Organik kahve satıcısı olan Luvoco Kahve’den bayilik imkanı. Girişimcilik yapmak isteyen vatandaşlar 2021 yılında hangi kahve markasının bayilik verdiğini ve gerekli şartların neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

2021 Hangi kahve markası bayilik veriyor?

Herkesin uygun yoldan organik kahve içmek istediği şu günlerde diğer markaların yanı sıra Luvoco markası bayilik vermeye devam ediyor. Organik kahve üretimi yapan Luvoco markasından bayilik alabilmek için bazı şartların sağlanması gereklidir. Gerekli şartları sağlayan girişimcilere marka tarafından en uygun fiyatlı kahve fiyatlarının yer aldığı bir liste verilmektedir. Bu listede kendinize en uygun olan kahveyi seçerek almış olduğunuz bayilikte satışa başlayabilirsiniz.

Luvoco Organik Kahve bayiliği nasıl alınır?

Herkes tarafından Luvoco organik kahve markasından nasıl bayilik alınacağı sorusu soruluyor. Luvoco kahve markası bayilik alan kişinin mekanına yönelik iç ve dış tasarımını kendisi yaparak, kişinin belirlenen kalıpların dışına çıkmasına izin vererek herkesin kendi işletme modelini oluşturmasına fırsat sağlamaktadır. Luvoco kahveden bayilik alan işletme sahipleri, tercihleri doğrultusunda kendi iş yerlerini ve iş konseptlerini zevklerine göre seçebilirler. Luvoco kahve, kendisinden bayili alan işletme sahibi girişimcilere bazı malzemeler ve ekipmanlar vermektedir. Bunlar;

Luvoco Kahve Kapsülleri

Şeker ve Tatlandırıcı

Profesyonel Luvoco Kahve Makinesi

Şuruplar

Luvoco Logolu kağıt bardaklar, bardak kılıfları, kapakları, peçete, pipet, kağıt çanta vb. ekipman ve malzemelerdir.

Luvoco Kahve yapım aşamaları neler?

Luvoco kahve, işletme sahibi kişi ve kişilere ev tipi ve kafe tipi olarak franchise almalarıyla beraber kahve kapsülleri için ayrım yapmalarına ve profesyonel ev tipi ve kafe tipi kapsülleri temin etmektedir. Bunlar;

Amoroso; Hafif kavrulmuş ve yumuşak kahve içmeyi tercih edenlere yöneliktir.

Classico; Sert bir tat sevenlere yönelik üretilen classico kahve yoğun olarak kavrularak kendi tadını ortaya koymaktadır.

Raffinato; Orta sertlikte kahve sevenlere yönelik tasarlanmış olan kapsül kahvedir.

Kafelere ve kendi alanlarında uzmanlaşan barıştalar ile kahve ve kakao üretenler düşünülerek tasarlanmış olan bu kapsüllerin büyük avantajları da kapalı olarak muhafaza edilen kapsüllerin içerisinde kalmasından dolayı 1 buçuk yıl aromasını ve tazeliğini korumasıdır. Luvoco yeni geliştirilen ambalaj kapatma teknolojisinden yararlanarak müşterilerine %100 taze kahve içme imkanını sunmaktadır. Bu kapsüllerin içinde 12 gram kavrulmuş ve öğütülmüş kahveler yer almaktadır. %100 suda çözünebilen Ganoderma ekstresi de katılarak harmanlanan bir kahve olarak tasarlanmıştır. Luvoco kahve hakkında detaylar için http://www.luvoco.com.tr/franchise_sistem.html linkine tıklayarak her türlü detayı öğrenebilirsiniz.

Luvoco kahvenin Franchise bedeli ne kadar?

Herkes tarafından beğenilen ve rağbet gören Luvoco kahvenin maliyeti diğer Franchise veren firmalara göre oldukça düşüktür. 5 bin TL Distribütör franchise ücreti talep eden marka aynı zamanda işletme sahiplerinin Distribütör olmalarıyla beraber 10 bin TL’lik franchise hakkıda vermektedir. Luvoco kahve bayiliği almak için Distribütör kaydı yapılması gereklidir. Online olarak kayıt yapabilmekte mümkündür.

Luvoco kahve bayiliği alabilmenin maliyeti ise;

Distribütör Paketi Satın Almak: 5.000 TL

Luvoco Franchise Hakkı Almak: 10.000 TL

İşletme İçin Kiosk Paketi: 1.000 TL

Coffe Bike bayiliği nasıl alınır?

Organik kahve üreticileri arasında yer alan Alman merkezli coffe Bike firması ise mobil yani gezen kahve dükkanı olarak satış yapmaktadır. 3 tekerlekli bisiklete benzer araçla 2017 yılından bu yana 250 şubesiyle organik kahve satışı yapan Coffe Bike markası, konseptin 4 ila 6 hafta arasında kurulmasına ve konseptten kaynaklı olarak 3 tekerlekli araçlarla müşterilerine hizmet veren bir firmadır. Düşük bir sermaye isteyen ve bayilik için sermayenin 10-12 ay içerisinde karşılanması da firmanın bayilik alan müşterilerin sunmuş olduğu bir ayrıcalık olarak görülebilir. Coffe Bike işletmeciliğini yapan girişimcilere de Eğitim Desteği , Proje Desteği, Ürün Desteği, Medya desteği, teknik destek de verilmektedir.

Coffee Bike iletişim bilgileri; Coffee-Bike Franchise iletişim bilgileri neler?

İlgili Kişi : Sara Kurt

Adres : Çobançeşme mah.Kımız sk. No:40 Bahçelievler / İstanbul

Telefon : 0212 801 51 52 / 0532 069 47 91

Coffee Bike web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Starbucks bayiliği nasıl alınır?

Herkesin merak ettiği bayiliklerin arasında da Starbucks markasının bayilik verip vermediğidir. Starbucks Coffe Franchise bayilik şartları hakkında araştırmalar yapan girişimcilere yönelik merak ettikleri sorunun cevabı ise Starbucks Coffe markasının şuan için bayilik vermemesidir. Starbucks markasından bayilik alarak işletme açmak isteyen girişimciler, bu markadan herhangi bir şekilde bayilik alamamaktadırlar. Starbucks markasının Türkiye kolu olan Shaya grubu, bayilik konusunda bütün yetkileri kendi elinde tutmaktadır. Bundan dolayı tek yetkili olan Shaya, yeni yerlerde de yeni mekanları açmaya devam etmektedir. Açılan mekanlarda göze çarpan detaylardan birisi de yeni açılan yerlerin Shaya’ya ait olarak açılan mekanlar olduğudur.

Kahve Dükkanı bayiliği nasıl alınır?

Herkesin merak ettiği bayiliklerin arasında da Kahve Dükkanı markasının bayilik verip vermediğidir. Kahve Dükkanı markası, taze çekilen Türk kültürüne özgü Türk kahvesiyle müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlıyor. Koyu ve orta kavrulmuş Türk Kahvesinin yanı sıra müşterilerine ayrıca, damla sakızı, karamel, kakule, vanilya, sütlü dibek, menengiçli ve daha birçok çeşit kahve sunmaktadır. Girişimcilik yapmak isteye kişi ve kişiler, Kahve Dükkanı markasından bayilik alarak kendi gelirlerini elde edebilirler. Kahve Dükkanı girişimcilerden bazı şartları sağlamalarını ister. Bu şartlar ise; girişimci olmak isteyen kişilerin firmanın sitesine girerek, Franchise formunu doldurarak başvuru yapmalarını istemektedir. Girişimcilerin talepleri ise merkez bulunan yetkililer tarafından incelenerek en fazla 2 iş günü içerisinde detaylı bilgilendirmeyle geri dönüş yapılmaktadır. Kahve Dükkanı markası girişimcilere bayilik almaları için daha önceden bu sektörde çalışmış olmalarını ve deneyim sahibi olmalarını talep etmemektedir. Başvuru kabul edilmesinin ardından mağazanın açılışının ilk 5 gününde firma yetkilileri işleyişi takip etmektedirler. Sektörde ilk deneyimi olan kişilere de eğitim verilmektedir. Girişimcilerin yeni açacakları şubenin büyüklüğünün ise en az 9 metrekare olması gereklidir. Kahve Dükkanı markasından bayilik almak için toplam maliyeti firma ile iletişime geçerek öğrenmek mümkündür.

Arabağa Kahve bayiliği nasıl alınır?

Türkiye’de yer alan kahve markaları neler?

Bir diğer kahve markası olan Arabağa Kahveden nasıl bayilik alınacağı yeni girişimci olmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Arabağa kahve bayiliği başvuru ve arabağa kahve bayiliği hakkında resmi web sitesi üzerinden iletişim bölümü aracılığıyla yetkililere mesaj gönderebilir, bayilik hakkında bilgi alabilirsiniz. İletişim için

Türkiye sınırları içerisinde yer alan bazı kahve markaları aşağıdadır.

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Starbucks Türkiye Espressolab Espresso Perfetto MOC Ministry of Coffee Rodopi Kahve Coffee Gutta Petra Roasting Kronotrop Coffee Manifesto Coffeetopia MiniKeyf CoffeeNutz Kahve Sepeti Kahve Durağı Pure Black Coffee

Organik Kahve nedir?

Organik kahve, üretim aşamasının baştan sona kadar gerçekleştirilen işlemlerin ve yöntemlerin organik olarak yapıldığı bir kahve türüdür. Bu kapsam dahilinde üretimi yapılan organik kahve çeşitleri, kimyasal katkılardan arındırılarak üretilen kahveler kahve severlerin beğenilerine sunulmaktadır. Organik kahve, sağlıklı olmasıyla ve lezzetiyle pek çok yerde üretilen bir kahve türüdür. Dünyanın bir çok yerinde üretimi yapılan bu kahveler başlıca aşağıdaki yerlerde üretilmektedir. Bunlar;

Tambopata Vadisi (Peru),

Guji,

Palestina,

Huila (Kolombiya),

Meksika,

Shakiosa,

Batu Ruanda,

Batı Sumatra (Endonezya),

Danbi-Uddo,

Nyamasheke (Ruanda)

Organik Kahve markaları hangileri?

Organik kahve üreten kahve markaları oldukça fazladır. Şuan için satışı yapılan pek çok organik kahve piyasada yer almaktadır. N11.com, Rossman ve GittiGidiyor gibi pek çok online alışveriş sitelerinden birbirinden değişik organik kahve satışı yapılmaktadır.

N11.com üzerinden satışı yapılan organik kahve fiyatlarını incelemek için tıklayınız . Rossman üzerinden organik kahve almak için tıklayınız . gittigidiyor.com adresi üzerinden organik kahve almak ve fiyat listesini görüntülemek için tıklayınız .

Rossman Organik kahve fiyatları ne kadar?

Rossman online alışveriş sitesinde satılan organik kahve fiyatları ise;

Rubin Kahve Filtresi – No:4 Doğal Kahverengi Renkli 100’lü: 14,90 TL

Enerbio Café de Perú Organik Kavrulmuş Kahve 500 gr: 79,90 TL

Enerbio Espresso Classico Organik Kavrulmuş Kahve 250 gr: 39,90 TL

LaudatioLatte Macchiato 400 gr: 19,90 TL

RubinKahve Filtresi – No:4 Beyaz Renkli 100’lü: 14,90 TL

Enerbio Filtre Kahve fiyatı ne kadar?

Kahve severleri yakından ilgilendiren oorganik kahve markaları arasında yer alan Enerbio kahve markası, intenet ortamında da herkes tarafından Enerbio’nun filtre kahvesi araştırılmaktadır. Trendyol’da gıda sektöründe de satışı yapılan ürünler arasından Enerbio markasının da kahvelerinin satışı yapılmaktadır. Trendyol’da satılan Enerbio filtre kahve ürün bilgisi arasında; Aromatik, hafifçe kavrulmuş yayla Arabica çekirdeklerinden yapılan enerBiO Café de Perú % 100 Adil Ticaret sertifikalıdır. Bu organik kahve, Peru’daki küçük çiftçi kooperatifi Satipo tarafından 1.200-1.600 metre rakımda yetiştirilmektedir. Ayrıca bu ürün vegan ürün olarak geçmektedir. Enerbio filtre kahve fiyatı trendyol’da 500 gr x 2 Adet olmak üzere 184,50 TL‘ye müşterilere satışa sunulmaktadır.

Organik Kahvenin yararları neler?

Organik kahve adı verilen kahve türü, üretim aşamasında kimyasal kullanılmadan üretilen kahve türüdür. Organik kahve çeşitleri, uygun bir şekilde pişirme yöntemleriyle daha iyi aroma elde edilmesini sağlar. Organik kahve insan vücudunun metabolizmasını hızlandırarak bağırsaklardaki hareketleri uyarır. Yeteri kadar organik kahve tüketimi yapan kişilerin bağışıklıklarının güçlü olduğu söylenmektedir. Yorgunluk esnasında içilen 1 fincan organik kahvenin sizi daha güçlü hissettirmeye yönelik faydası vardır. Gün içerisindeki belirli saatlerde içilen organik kahvenin, biyolojik sistemdeki dengeyi korunmasına ve enerji depolanmasına yardımcı olmaktadır.